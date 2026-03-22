Junts registra una ley para que el DNI se renueve automáticamente antes de caducar

Archivo - Oficina de la Policía Nacional en la exposición conmemorativa del 75 aniversario del DNI en la Real Casa de la Moneda, en Madrid, a 10 de octubre de 2019. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Junts ha registrado una proposición de ley en el Senado sobre simplificación y racionalidad de trámites ciudadanos, que, entre otras cosas, plantea que el Documento Nacional de Identidad (DNI) se renueve automáticamente tres meses antes de la caducidad, preferentemente por vía digital, y que solo se requiera la presencia física cuando sea imprescindible para la captura de fotografía o huellas dactilares.

Así consta en el texto de la iniciativa de Junts, a la que ha tenido acceso Europa Press, que modifica un artículo del decreto de régimen de expedición del DNI para que esta renovación se haga de manera automática con notificación al titular.

Dentro de este apartado, Junts también recoge que será necesario renovar el DNI en los supuestos de variación de los datos que constan en el mismo, "en los que será imprescindible aportar los documentos justificativos que acrediten dicha variación".

Además del punto relacionado con el DNI, Junts incorpora un nuevo apartado en el Reglamento Hipotecario y en la Ley Hipotecaria "garantizando que las notas simples sean válidas para trámites administrativos, accesibles digitalmente, repetibles sin nueva expedición ni pago adicional, y asegurando su autenticidad e integridad mediante sello electrónico y código de verificación".

En el ámbito tributario, Junts modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, para que los certificados puedan expedirse de forma automatizada y digital, a fin de facilitar su presentación ante terceros.