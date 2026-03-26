Junts reitera su rechazo al decreto de vivienda y dice que el Estado es el que más se enriquece con la venta de casas

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras la primera intervención de Sánchez en la 26 edición del Debate sobre el Estado de la Nación, a 12 de julio de 2022, en Madrid ( - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reiterado este jueves su rechazo al decreto de prórroga de alquileres del Gobierno y ha asegurado que el Estado es "quien se está enriqueciendo más" con la crisis de vivienda.

Así lo ha sostenido en una entrevista en 'La Hora de La 1' de 'TVE, recogida por Europa Press, en la que ha criticado que las políticas del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez "han fracasado" en materia de vivienda y "se han cargado el mercado del alquiler".

Por eso, no apoyarán el paquete de medidas en el que se incluye la prórroga de alquileres de los inquilinos cuyos contratos finalicen antes del 31 de diciembre de 2027. Esta iniciativa de Sumar evita que los alquileres de inmuebles que se deben renovar antes de la fecha límite estipulada suban más de un dos por ciento.

Además, ha agregado que, con estas medidas que "no funcionan", los pequeños propietarios están optando por vender sus inmuebles y, por lo tanto, "quien se está enriqueciendo más de toda esta crisis es el mismo Estado" con los impuestos que recauda con las ventas.

Nogueras ha señalado también al Gobierno por estar "cargando las políticas sociales a los --propietarios-- privados" y de haber llevado el debate a la "guerra entre inquilinos" y sus caseros.

En su lugar, la portavoz independentista ha aseverado que desde el Estado se "podrían hacer cargo de los impagos" de los inquilinos vulnerables: "Se acaba el problema para los inquilinos y también para los pequeños propietarios, que hay muchos que también están sufriendo".

De este modo, Nogueras ha concluido reiterando que no contribuirían a "persistir en el error" de la política en vivienda del Gobierno, a la vez que ha insistido en que se debe "acabar ya con la burocracia".