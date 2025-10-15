Junts reprocha al Gobierno que proponga reformar la Constitución para blindar el aborto "sabiendo que no se aprobará"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (i), y el diputado de Junts Josep Maria Cruset (c) a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha cuestionado este miércoles al Gobierno de España por plantear una reforma de la Constitución que blinde la interrupción voluntaria del embarazo cuando "saben perfectamente que no se aprobará", ya que necesitan para ello tres quintas partes de los diputados.

Preguntada por esta cuestión en los pasillos de la Cámara Baja, Nogueras ha recordado que el programa electoral de su partido "blinda este derecho" y que la semana pasada en el Debate de Política General del Parlamento catalán ya dejaron claro su postura favorable a ello. No obstante, votaron en contra al igual que PP y Vox, aunque después aseguraron que fue un error debido a un malentendido.

Por ello, la parlamentaria independentista ha señalado que el Ejecutivo central no tiene los votos para aprobar esta iniciativa en el Congreso. "Así que, la pregunta es ¿por qué el Gobierno utiliza esta herramienta y de esta manera, si sabe perfectamente que no se aprobará?", ha apuntado.