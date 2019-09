Junts traslada al Rey que volvería a votar 'no' a Sánchez por no dialogar y presumir del 155

452869.1.644.368.20190917124015

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha comunicado este martes a Felipe VI que si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se somete a un nuevo debate de investidura, su formación volverá a votar en contra de hacerle presidente por su negativa a dialogar para buscar una solución política para el conflicto catalán y por "alardear" de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en su comunidad en 2017.

"Le he dicho que nuestra posición no se puede mover ni un milímetro porque tampoco lo ha hecho Sánchez, que ni ha querido ni sentarse a hablar", ha explicado la propia Borràs en el Congreso tras la entrevista que ha mantenido con el jefe del Estado dentro de la ronda de consultas abierta por el Rey para sondear a los partidos ante una eventual nueva investidura.

La portavoz ha subrayado que como "la investidura está de rebajas" que haya o no un nuevo debate de investidura dependerá de las gestiones que Sánchez está realizando esta misma mañana en sus conversaciones con los líderes de Unidas Podemos, el PP y Ciudadanos. "Ha puesto los anzuelos, veremos a ver quiénes pican", ha señalado.

Dado que, a su juicio, lo que quiere el presidente en funciones es que "todo el mundo le dé sus votos gratis", Borràs ha defendido que el 'no' de Junts a Sánchez en julio se ha demostrado como "la opción mas responsable para Cataluña". "No querer dialogar es un no a la democracia", ha argumentado

REVISAR EL PACTO CON EL PSC EN BARCELONA

También ha subrayado que la situación de bloqueo y la constante repetición de elecciones queda claro que "España tiene un problema" y es que "no sabe qué hacer con Cataluña". En este contexto, ha lamentado que "la única respuesta parece ser el 155" que reclama Albert Rivera y del que el PSOE "alardeó" este lunes en su respuesta a la última oferta del líder de Ciudadanos.

Preguntada si esa defensa del 155 puede afectar a los pactos que Junts tiene con el PSC en instituciones como la Diputación de Barcelona, Borràs ha admitido que esa alianza se puede "revisitar" en función de las circunstancias que se den en el futuro.

La portavoz de Junts también ha aprovechado su entrevista con el Rey para intercambiar opiniones con él sobre el funcionamiento de la Justicia y avisarle del "impacto emocional" que tendrá la sentencia del 'procés' en Cataluña.

A VECES LAS SOLUCIONES VIENEN DE LAS ELECCIONES

Ella le ha insistido que en "la absolución sería la única sentencia justa posible", mientras que, según ha explicado, el jefe del Estado ha evitado pronunciarse sobre esta cuestión y sólo ha defendido que "los cauces de la Justicia tienen que resolverse en ese marco".

Borràs no ha querido adelantar cómo contestará políticamente el independentismo si el fallo es condenatorio, y se ha limitado a anticipar que, en su opinión, "la mejor respuesta a la sentencia es la independencia". También ha rehusado hablar sobre un posible adelanto electoral en Cataluña, si bien ha admitido que en ocasiones "las soluciones" provienen de las "elecciones".