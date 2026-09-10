Junts ve incapacidad del Gobierno para "controlar" la seguridad y las fronteras tras el aviso del CNI un día antes

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha denunciado la incapacidad del Gobierno para "controlar" las fronteras y garantizar "la seguridad del Estado" tras la publicación del documento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que avisó por un mensaje a la Delegación de un "llamamiento" en redes sociales de un "asalto" masivo en Ceuta, un día antes del 30 julio.

"Sánchez no tiene control ni sobre las fronteras, ni sobre su Gobierno, ni sobre la seguridad del Estado español", ha asegurado Nogueras en declaraciones a los medios en el Congreso.

Además, durante una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, la portavoz de Junts ha sostenido que en el Ejecutivo "han perdido la confianza incluso entre ellos mismos" y ha considerado un "panorama desolador" que exista un "descontrol" en materia de seguridad en una frontera que es también punto de acceso a Europa.

"Nosotros también somos puerta a Europa. Cataluña con este control de fronteras, en materia de inmigración, puede ser un socio fiable y puede generar una estabilidad que hoy no está dando el Gobierno español", ha afirmado Nogueras cuestionando la gestión por parte del Ejecutivo en el control de la frontera ceutí.

Por otra parte, cuando ha sido inquirida por la acogida de migrantes mientras la tramitación de expedientes siga en curso, la también vicepresidenta de Junts ha recalcado que "hay comunidades autónomas que nunca han acogido" a menores no acompañados. "Cataluña está por encima de su límite", ha asegurado.

Por ello, ha recordado que en 2024, con la llegada de más de 1.500 menores migrantes a Canarias, ya cumplieron en Cataluña "con los deberes". "Nadie puede cuestionar su solidaridad", ha zanjado.