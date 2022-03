El jurado declara culpable de asesinato al acusado de acuchillar a un hombre en el barrio de Gros, en San Sebastián

Ministerio fiscal y acusación particular piden para él 25 años de cárcel y la defensa que se le imponga la "pena mínima"

SAN SEBASTIÁN, 8 (EUROPA PRESS)

El jurado ha declarado culpable de asesinato al joven, de 27 años y origen cubano, acusado de asestar 41 puñaladas a otro varón de 47 años la madrugada del 14 de marzo de 2020 en el parque infantil de la plaza Cataluña de Gros, en San Sebastián.

El jurado popular, que ha procedido a la lectura de su veredicto a las 13.00 horas de este martes, considera probado que en la madrugada del 14 de marzo el acusado estuvo en compañía de una joven, también acusada de encubrimiento y que ha sido absuelta, en un pub de Gros donde interactuó con la víctima.

Asimismo, considera probado que ella intentó separar a ambos y se marchó con el acusado al domicilio de éste en Gran Vía 23 donde allí él se cambió de ropa y volvió a salir e ir al bar donde había estado anteriormente.

De allí el joven salió con la víctima, que tenía "un alto grado de intoxicación etílica" y tuvo un "altercado" con el portero del establecimiento por intentar salir del mismo cuando estaban cerrando con un vaso de cristal que le quitó. Posteriormente, como declaró un testigo ocular que paseaba al perro en la plaza Cataluña, ambos estuvieron en este espacio donde el ahora condenado asestó "41 puñaladas" a la víctima que "no estaba en condiciones de defenderse" al tener "sus capacidades disminuidas" por el consumo de alcohol.

El jurado considera que "asestar 41 puñaladas tiene la finalidad de acabar con la vida de una persona". Después, según el jurado, el acusado volvió a su domicilio de Gran Vía, donde tenía alquilada una habitación, "lleno de sangre" y con "un arma compatible con un cuchillo sin punta" en la mano, ya que la punta quedó clavada en el cráneo de la víctima, como relató la joven que pasó aquella noche con él y que ha sido absuelta porque actuó bajo un "miedo insuperable" a que el acusado le hiciera algo a ella o a su familia que le llevó a no declarar ante la policía hasta que él fue arrestado y supo que "no le pasaría nada".

Por otro lado, el jurado no considera probado que el acusado consumiera sustancias tóxicas, ni que padezca una enfermedad mental, eximentes que pedía la defensa. La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima, solicitan 25 años de prisión por asesinato, así como una indemnización, por responsabilidad civil, de 60.000 euros a la madre de la víctima y de 50.000 euros a la hermana, en el caso del Ministerio fiscal; y de 200.000 euros para la madre y 100.000 euros para la hermana por parte de la acusación particular.

La defensa ha pedido, por su parte, "con el corazón en la mano", que se le interponga a su cliente la pena "mínima" por un delito de asesinato, ya que "no se trata de dar pena" pero sus consumos de sustancias tóxicas están "acreditados" aunque no hayan sido estimados por el jurado.

A ello ha añadido que "no ha sido capaz de entablar una conversación" con el autor del crimen, para "poder defenderle de la mejor manera posible y ver lo que ha pasado" y ha instado a la magistrada a tener en cuenta las "circunstancias personales" de este joven que está "solo" en España y al que se ha referido como "inadaptado".