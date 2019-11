La Justicia belga aplaza la vista de Puig y Comín para unificar el proceso con la euroorden de Puigdemont

Actualizado 15/11/2019 12:17:47 CET

La Justicia belga celebra este viernes la primera vista sobre las euroórdenes de Puig y Comín - REUTERS / FRANCOIS LENOIR - Archivo

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

La Justicia belga ha aceptado este viernes la petición de los exconsellers catalanes Lluís Puig y Toni Comín, declarados formalmente en rebeldía desde julio de 2018 tras huir a Bélgica, de aplazar su vista hasta el próximo 16 de diciembre, con el fin de unificar el proceso con el del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y examinar las tres euroórdenes en paralelo.

De este modo convergerán los calendarios para la presentación de alegaciones y conclusiones de los tres casos y podrán comparecer los tres reclamados por la Justicia española en la misma audiencia oral, el día 16 de diciembre, aunque el juez dictará finalmente tres sentencias diferentes.

El juez neerlandófono de la Cámara del Consejo de Bruselas (Tribunal de primera instancia) que examinará las tres euroórdenes es el mismo magistrado que se encargó de las primeras órdenes europeas de detención y entrega dictadas en 2017 contra los tres políticos independentistas.

A su salida de la vista, que ha durado menos de una hora, Puig y Comín han explicado que ha sido una audiencia tranquila, en la que no esperaban decisiones más allá del aplazamiento para unificarlo con el de Puigdemont y que ha permitido fijar el calendario para el intercambio de argumentos por procedimiento escrito.

Así, los abogados de Puigdemont, Comín y Puig presentarán sus alegaciones el próximo 25 de noviembre, la Fiscalía de Bruselas presentará sus argumentos escritos el 5 de diciembre y la defensa de los políticos catalanes tendrá otra oportunidad para contraargumentar con sus conclusiones el 12 de diciembre, apenas cuatro días antes de la vista.

Llarena reclama la entregad de Comín por los delitos de sedición y malversación, mientras que a Puig solo por malversación, y la Fiscalía de Bruselas pide que ambos sean entregados por los delitos por los que le reclama la Justicia española, según adelantó la víspera a Europa Press el abogado belga de los políticos catalanes, Paul Bekaert.

INMUNIDAD EUROPARLAMENTARIA

A diferencia de Puig, Comín y Puigdemont harán valer que fueron proclamados eurodiputados tras las elecciones al Parlamento europeo del pasado mayo y que, por tanto, tienen inmunidad parlamentaria. Hasta el momento, sin embargo, ni las autoridades españolas ni las instituciones europeas reconocen tal inmunidad porque no recogieron el acta de eurodiputados y el asunto está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyo primer pronunciamiento se espera respecto a la situación del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras.

Comín ha considerado "evidente" que la sentencia del TUE sobre Junqueras tendrá un impacto sobre las euróordenes que se tramitan ahora en Bélgica, se dicte o no antes de su vista del 16 de diciembre.

El Abogado General del TUE ya apuntó esta semana que Junqueras debió de ser reconocido como eurodiputado desde el momento en que se proclamaron los resultados de las elecciones europeas, independientemente de que cumpliera o no los trámites para recoger el acta, aunque advirtió de que a partir del momento en que fue inhabilitado por la sentencia del Supremo el TUE ya no es competente. Los dictámenes del Abogado no son vinculantes, pero las sentencias del TUE siguen en la mayoría de los casos la línea marcada por las conclusiones.

Por eso, Comín ha recalcado que si se produce una sentencia favorable antes de la vista en Bruselas en su opinión la tramitación de las euroórdenes "quedaría suspendido" para que el juez instructor Pablo Llarena pidiera un suplicatorio a la Eurocámara para retomar el proceso de las extradiciones.

Si la decisión llegara después, ha avanzado Comín, la defensa de los políticos independentistas pedirá al tribunal belga que plantee una cuestión prejudicial ante el TUE sobre el alcance de la inmunidad como eurodiputados electos, lo que también retrasaría la tramitación. "Por tanto, si hay sentencia como si no, los dos casos van a cruzarse", ha zanjado.