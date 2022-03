Justicia dice que tiene "muy presentes" las reivindicaciones de la Unión Progresista de Letrados para evitar la huelga

Formaciones de la oposición reclaman al Ministerio que atienda las peticiones de cara a la convocatoria de la próxima semana

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha asegurado que desde el Ministerio tienen "muy presentes" las reivindicaciones de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (USPJ) para que "no se den las circunstancias" de la huelga convocada para el próximo martes, miércoles y jueves.

Así se ha pronunciado en el marco de la Comisión de Justicia del Senado, donde ha comparecido a petición propia y de varios grupos parlamentarios para informar sobre las líneas de acción del Ministerio.

Desde diciembre, la UPSJ ha convocado varias jornadas de huelga para reclamar una batería de reivindicaciones, incluida la negociación colectiva propia y la adecuación salarial. Ya pararon el pasado 26 de enero, así como el 9 y 10 de marzo. Y está previsto una nueva jornada los próximos 5, 6 y 7 de abril.

Ante la insistencia de varios grupos parlamentarios, Rodríguez ha insistido en que tienen "muy presentes las reivindicaciones de esas centrales sindicales en el marco de las negociaciones tendentes a incrementar los complementos específicos de los cuerpos generales".

"No va a faltar por este secretario de Estado voluntad de dialogar en aras a llegar acuerdos en los conflictos que mantienen algunas asociaciones en relación con cuestiones retributivas", ha señalado.

EN BUSCA DE ACUERDOS

En este sentido, ha subrayado que desde el Ministerio van a centrar su esfuerzo en "llegar a acuerdos con todas las asociaciones representativas de letrados y letradas de la Administración de Justicia (LAJ) en la condición de la adecuación salarial abordada en el marco del proceso negociador".

Rodríguez ha explicado que ayer martes participó en una reunión con los letrados de la Administración de Justicia y ha remarcado que lleva ya "decenas" de reuniones con todos los sindicatos desde que asumió el cargo de secretario de Estado el pasado diciembre. "Espero que se llegue a un acuerdo para que no se den las circunstancias de la huelga del mes de abril", ha indicado.

En el marco de su intervención, ha respondido directamente al senador del PP Fernando de Rosa, quien ha exigido soluciones al conflicto. Rodríguez le ha dicho que "lo que hay que hacer" es intentar llegar a acuerdos, en lugar de "convertirse en un LAJ y ponerse la pancarta en frente del Ministerio de Justicia encabezando las protestas". "A estas alturas y con esta edad, mi consejo es que no haga eso", ha dicho al senador.

En su turno de réplica, el dirigente de los 'populares' ha insistido en su petición para evitar la huelga convocada para los días 5, 6 y 7 de abril. "¿Cree que me insulta o me desmerece porque diga que he estado respaldando las reclamaciones de los sindicatos? Me honra. Allí estaré las veces que considere oportuno", ha dicho el senado tras asegurar que no le va a pedir autorización al secretario de Estado para defender una pancarta.

Durante más de tres horas, los grupos parlamentarios han abordado --entre otras cuestiones-- el conflicto de los Letrados de la Administración de Justicia, han rescatado el debate sobre la prisión permanente revisable tras la jornada de ayer en el Congreso y han reprochado al Ejecutivo las últimas conclusiones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa sobre España.

LEYES DE EFICIENCIA

El secretario de Estado, por su parte, ha apostado en la primera media hora de su intervención por destacar el trabajo del Ministerio con las leyes de eficiencia enmarcadas en el Plan de Justicia 2030. Según ha anunciado, el Consejo de Ministros aprobará el próximo 5 de abril el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa; el 12 de abril, será el turno del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.

Además, ha subrayado la labor de Justicia en materia de cogobernanza con las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia, así como con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio Fiscal.

Asimismo, ha aludido a la actividad legislativa que se lleva a cabo desde el Ministerio. Se ha referido a la Ley Concursal, la transposición de la directiva de denunciantes, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Anteproyecto de Ley para luchar contra el fraude digital, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa o el Anteproyecto de Ley reguladora del procedimiento de determinación de la edad de personas migrantes menores de edad.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Durante su turno de intervención, el senador navarro Koldo Martínez Urionabarrenetxea ha sido el primero en poner sobre la mesa el debate de la prisión permanente revisable. Ha asegurado que se trata de un giro de timón del PSOE que le causa "muchísima estupefacción". Al margen, también ha reprochado al Gobierno el giro respecto al Sáhara.

Imanol Landa, del Grupo Vasco, se ha sumado al debate y ha denunciado la renuncia del Gobierno a la derogación de esta pena. Ha insistido en que es necesario su supresión al considerarlo un "retroceso" en derechos fundamentales.

Por su parte, la senadora de ERC Laura Castel Fort se ha dicho "sorprendida" por el cambio de los socialistas y su intención de incrementar esta pena. "¿Qué parte de este concepto es progresista para que el PSOE lo asuma?", ha dicho.

El senador del PSOE José María Oleaga ha subrayado que lo que dijo ayer el portavoz socialista en el Congreso fue que el partido estaba "a favor de proteger a las familias frente a aquellos que quieren ocultar los cadáveres". Y ha insistido en que desde la formación se aclaró que "la prisión permanente revisable no es la solución". Rodríguez ha hecho suyas las palabras del senador socialista.

ADVERTENCIAS DEL GRECO

Respecto al informe del GRECO, el senador Martínez Urionabarrenetxea ha insistido en que es un texto "contundente" y ha preguntado al secretario de Estado si desde el Ejecutivo "están haciendo algo" para dar respuesta a las recomendaciones.

La senadora de ERC también se ha hecho eco del informe del órgano del Consejo de Europa y ha subrayado que España no ha cumplido satisfactoriamente ninguna de las medidas indicadas.

A este respecto, el senador socialista ha asegurado que la Ley Concursal ya recoge elementos para combatir la corrupción. "Vamos a ver qué votan los grupos", ha dicho.

En su intervención, ERC además ha reclamado medidas para "romper el techo de cristal en la cúpula judicial", así como para avanzar en la protección de los menores respecto de la violencia machista. Y ha denunciado el incumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias para preguntar a Rodríguez qué medidas va implementar el Ministerio para aumentar las sentencias en catalán, euskera o en cualquier otra lengua oficial.

DELGADO Y EL CGPJ

Durante la Comisión, el PP ha reprochado de nuevo la actuación de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. En esta ocasión, en el marco del denominado 'caso Stampa', ha hecho referencia al reclamo de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que sea causa automática de cese la infracción del deber de abstención. También ha reprochado que aplazara 'sine die' la convocatoria de la Comisión de Ética Fiscal.

Desde el PSOE se ha acusado a los 'populares' de tener una "obsesión" con Delgado que "llega a rozar el machismo". Ha recordado, además, que la fiscal fue "avalada" por el Tribunal Supremo. "El PP combatió que fuese designada como tal y perdió y no quiere aceptar", ha indicado.

Además, en la sesión de este miércoles, el secretario de Estado ha incidido en la necesidad de renovar el CGPJ. "Urge desbloquear el Consejo. Nuestro país está siendo señalado por los organismos internacionales, por falta de calidad democrática por no renovarlo, y el Consejo de Europa pone el acento en exigir a la oposición, no al Gobierno, que tenga sentido de Estado", ha dicho.