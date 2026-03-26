Koldo pide al TS que retransmita públicamente y en directo el juicio de las mascarillas como hizo con el del 'procés'

Archivo - El ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, sale del Tribunal Supremo tras declarar, a 17 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La abogada del exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) "la retransmisión íntegra y en directo" del juicio por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, como se hizo con el juicio del 'procés'.

La letrada Leticia de la Hoz ha realizado esta solicitud a través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que destaca que se trata de "un proceso de indudable relevancia pública", refiriéndose al juicio a Koldo, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama, que comenzará el 7 de abril.

Según expone, "la publicidad no solo es un deber del tribunal, sino un derecho del acusado para garantizar que el enjuiciamiento se somete al escrutinio de la sociedad".

Además, alega que la retransmisión en abierto del juicio "es el instrumento más eficaz para permitir que la ciudadanía conozca de primera mano las pruebas y declaraciones" de las partes, lo que evitaría, a su juicio, que el honor de Koldo "dependa exclusivamente de interpretaciones parciales".

Y es que, continúa, su cliente "ha sido sometido a una exposición mediática sin precedentes" que ha trascendido "lo estrictamente profesional" para "adentrarse en detalles de su vida privada", lo que ha generado "un juicio paralelo y un escarnio público constante".

Así, De la Hoz considera que se ha producido "la afectación a su buen nombre de manera masiva y pública", por lo que "la justicia exige que la vía para su potencial restauración sea de igual magnitud".

LA RETRANSMISIÓN "NO BUSCA EL ESPECTÁCULO"

La abogada pone como ejemplo el juicio del 'procés', en el que el tribunal "acordó la retransmisión íntegra, en directo y mediante señal institucional de todas las sesiones del juicio oral, estableciendo que la máxima transparencia es el mejor antídoto contra la desinformación y la herramienta más eficaz para garantizar un proceso justo ante la opinión pública".

"La presencia de las cámaras no busca el espectáculo, sino que el acto de juzgar sea percibido como lo que es: una aplicación rigurosa de la ley, sometida al escrutinio público", infiere De la Hoz.

Por ello, considera que la retransmisión íntegra y sin cortes de las sesiones "es la mejor defensa frente a la manipulación informativa": "Al ofrecer una señal institucional objetiva, el tribunal garantiza que cualquier ciudadano, con independencia de su ideología, tenga acceso directo a la fuente de la noticia, evitando que el relato de lo sucedido en el plenario sea sustituido por interpretaciones interesadas o fragmentarias".

Al igual que ocurrió en el juicio contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el Supremo ha comunicado que los medios de comunicación dispondrán de señal institucional de la vista, que podrán captar en los espacios habilitados dentro del alto tribunal como sala de prensa.

Y que dicha señal señal podrá ser utilizada por los medios acreditados únicamente para la elaboración de piezas informativas y que solo podrán difundirse aquellos extractos que consideren precisos para las mismas, pero no está permitida la retransmisión íntegra o parcial de la señal ni en directo ni en diferido.