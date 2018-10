Lambán dice a Sánchez que es "meritorio" su "esfuerzo" con Cataluña, pero que no tiene solución a corto plazo

Actualizado 09/10/2018 9:15:01 CET

El dirigente aragonés ve al presidente "bastante convencido" de que va a aprobar los Presupuestos tras un acuerdo con Podemos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, le ha dicho esta tarde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el encuentro de ambos en La Moncloa, que es "meritorio su esfuerzo para tratar de reconducir" las relaciones con Cataluña, pero que es un problema sin solución política a corto plazo y que requiere, a su juicio, un proyecto de refundación de España que muestre al independentismo que es "un gran país".

Lambán ha sido recibido este lunes por Sánchez dentro de la ronda de entrevistas del jefe del Ejecutivo con los presidentes autonómicos. El encuentro ha durado unas dos horas y ambos han tenido tiempo de repasar los asuntos que atañen a Aragón, pero también la situación de la política nacional, Cataluña y la convocatoria de las elecciones andaluzas, conocida este lunes.

Con respecto a Cataluña, Lambán ha explicado que ha abordado con Sánchez la situación y que le ha expresado su punto de vista. A su juicio, la búsqueda de acuerdos por parte del Gobierno es un esfuerzo "meritorio" que "algún fruto" empieza a dar, "vista la descomposición del mundo independentista desde hace algunas fechas". También ha dicho que todavía no ha visto ningún "trato de favor" del actual Ejecutivo a la Generalitat.

Sin embargo, para Lambán no existe una solución política a corto plazo y el problema se tiene que abordar de forma diacrónica, con perspectiva y visto lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo. "Le he dicho que optimista sobre lo que pueda ocurrir incluso en los próximos años no soy, en el fondo nadie lo es", ha añadido. Una de las razones es que el Estado lleva 25 años de "repliegue" en aquella comunidad cuyos espacios vacíos ha ocupado la administración "puramente catalana".

El resultado es que la política catalana ha llegado a un estado de "degradación ideológica, social, moral e incluso estética" y el desafío independentista resulta muchas veces, ha resumido Lambán, "insoportable".

REFUNDAR ESPAÑA

"Le he dicho al presidente que como las soluciones políticas tardarán, si llegan, es momento de que España se refunde, en el mejor sentido de la palabra", ha explicado el presidente aragonés, para quien mientras Cataluña muestra "lo peor de sí misma", España "no es capaz de poner sobre la mesa su mejor parte, sus activos, que son muchos y valiosos".

Lambán ha reclamado a Sánchez esa refundación del país para que se muestre como un lugar de convivencia --"más que otra nación de Europa"-- y que el presidente "no se ha mostrado sustancialmente en desacuerdo".

LOS PRESUPUESTOS, POSIBLES

Por otro lado, y preguntado al respecto, Lambán ha asegurado que ha encontrado al presidente optimista sobre las posibilidades de que se aprueben los Presupuestos del Estado para 2019, a pesar del mensaje lanzado hoy por Podemos de que, de momento, no apoya las cuentas.

"Le he visto optimista, bastante convencido de que al final no será una empresa imposible llegar a acuerdos con Podemos", ha dicho.