Lara Hernández abandona Sumar tras archivarse la denuncia por acoso laboral que tacha de "campaña de desprestigio"

Archivo - La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante una entrevista para Europa Press, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha decidido abandonar la formación antes de la celebración de su asamblea general y tras archivarse la investigación interna por presunto trato vejatorio a los trabajadores, que ha calificado como una "campaña de desprestigio" en su contra.

Es más, ha denunciado que ha sufrido desde hace cuatro meses desde que se abrió la investigación una serie de "mentiras" e "injurias" que se han demostrado falsas.

De esta forma, Hernández dimite de todos sus cargos en el partido renuncia a presentarse a la reelección en el cargo en la próxima cita congresual de Sumar, convocada el 11 de julio. Por tanto, no figura en la única candidatura formalizada para renovar la nueva dirección que encabezan la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Fuentes del partido ha confirmado a Europa Press que Hernández no figura en la única lista que se ha formalizado en el plazo marcado, que concluía este martes 30. Estas fuentes han asegurado que han contactado con Hernández para explorar la posibilidad que tuviera un hueco en la ejecutiva.

La renuncia de Hernández supone un episodio más en la crisis interna de Movimiento Sumar, desatada tras la dimisión de la exsecretaria de Organización Laura Moreno entre duras acusaciones contra la ya excoordinadora general, desvelando que había una investigación interna que pesaba sobre ella sobre presunto maltrato a un grupo de trabajadores.

La apertura del protocolo antiacoso se abrió a raíz de la denuncia de un grupo de dirigentes de Sumar que relataban comportamientos supuestamente vejatorios por parte de Hernández a unos cinco empleados. No obstante, estos trabajadores han comunicado que no ratifican la renuncia y, por tanto, la investigación ha quedado archivada, como ha explicado la propia Hernández.

Desde su irrupción en política Movimiento Sumar ha sufrido una sucesión de renuncias, como la exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, el exportavoz parlamentario Íñigo Errejón tras ser denuncia por presuntos abusos sexuales, el exsecretario de Comunicación David Comas o de la escritora Elizabeth Duval, que se mostró estos días muy crítica con Lara Hernández y dijo haber sido testigo de comportamientos inadecuados por parte de ella hacia trabajadores.

La formación se ha movido en la inestabilidad desde que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, renunciara tras los comicios europeos al cargo de coordinadora general, del que también dimitió el diputado Carlos Martín en agosto del año pasado y que dejó a Hernández como la máxima referente de Movimiento Sumar hasta la fecha.

Estas turbulencias internas se producen justo cuando Movimiento Sumar ha revalidado la alianza electoral con Más Madrid, IU y Comunes para forjar una nueva coalición amplia de izquierdas de cara a las próximas generales, que de momento carece de candidato y marca electoral.