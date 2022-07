Lastra dice que el PP solo quiere ciudadanos "callados y sin derechos" para "poder hacer y deshacer a su antojo"

Asegura que Madrid "se ha convertido en el laboratorio de pruebas del PP" y la Comunidad es la región dónde más ha crecido la desigualdad

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha participado en el acto de clausura de la convención 'Queremos Madrid', en la que ha defendido que la labor de su partido es hacer frente al miedo y la falta de libertad instauradas por las formaciones de derechas, especialmente del PP, a quien ha acusado de que "su política es un problema para la democracia".

La portavoz socialista ha estado acompañada este domingo en el Palacio de Cibeles (Madrid) por el secretario general de los socialistas en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, la secretaria general del PSOE Madrid Ciudad, Mercedes González.

Lastra ha achacado al PP su "apoliticismo" porque "solo les conviene que los trabajadores no tengan derechos, que los jóvenes no tengan voz y que las mujeres estén calladas" y así puedan "hacer y deshacer a su antojo" y convertir a la sociedad en personas "ausentes y pasivas".

En este sentido, ha insistido que los derechos "no están ganados para siempre" y ha prometido que el PSOE no se callará "ante la derecha reaccionaria" y ha asegurado que liderarán a la mayoría social trabajadora. "No se tratan de palabras sino de verdades. Hay que recordar a la ciudadanía que sin política no se habría doblegado la pandemia, ni se habría protegido a los trabajadores frente a los ERTES ni tampoco se hubiera hecho frente a la subida de la luz o la gasolina", ha apuntado.

Al respecto, ha sentenciado que "sin política solo queda la ley del más fuerte", algo que, en su opinión, es el secreto de la derecha, ya que, "ellos solo ganan si la ciudadanía desaparece", por lo que ha recalcado que el PSOE "reivindica una política en la que los poderosos sean más justos y los justos sean más poderosos".

"Hay problemas que no se pueden prever, como la pandemia o la guerra, pero sí depende de nosotros cómo hacer frente a los problemas. Nosotros trabajamos para esa gente que quiere derechos y una vida digna sin miedo al futuro. La falta de libertad tiene muchos rostros y formas, y el miedo es una de ellas. Hacemos frente al miedo para ganar los derechos de tener futuro, esperanza y vida digna", ha expuesto.

MADRID, LABORATORIO DE PRUEBAS DEL PP

En el caso concreto del PP madrileño, Lastra ha lamentado que la capital "se haya convertido en el laboratorio de pruebas del PP" y ha señalado que el Informe Foessa, afirma que la Comunidad de Madrid es la región dónde más ha crecido la desigualdad, puesto que el 20 por ciento de la población con más ingresos ha visto incrementado su capital pero las personas más vulnerables han visto como su capacidad económica ha disminuido un 21 por ciento.

Por ello, ha puesto el foco de atención sobre la polarización social, que es la "responsable de fragmentar las comunidad autónomas y crear ciudadanos de primera o segunda y ha reafirmado que "cuando la libertad es para unos pocos, deja de ser libertad para convertirse en un privilegio".

"Debemos responder a la erosión social. Se trata de ser igualmente libres. La subida del Salario Mínimo Interprofesional nos hace más libres, al igual que la reforma laboral, la garantía de las pensiones, la reducción del desempleo juvenil o eliminar los copagos sanitarios", ha enumerado, antes de finalizar avisando de que "la clase media cada vez es más baja y la clase alta está cada vez más lejos".