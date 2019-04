El lema del PSOE "Haz que pase", usado en una campaña americana de cosméticos y el nombre de una empresa de coaching

Actualizado 02/04/2019 14:24:33 CET

Es el movimiento creado por un jugador de NBA, el título de un libro, está en camisetas y calendarios y hasta en una protesta en Argentina

El lema que ha elegido el PSOE para lanzar su campaña electoral para las generales del próximo 28 de abril no es nuevo, sino que ha sido utilizado ya en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en una campaña que lanzó hace dos años la empresa de cosméticos Maybelline New York: "make it happen" decía en inglés. También es el nombre de una empresa española de 'coaching', el título de un libro o el movimiento creado por un jugador venezolano de la NBA.

Bajo esa frase "hazquepase.com" se registra una empresa que se presenta como especialista en 'coaching', 'evolución humana' e 'inteligencia organizativa'. Pero también el jugador venezolano de la NBA Greivis Vásquez creó el año pasado un movimiento bajo ese mismo título en sus redes sociales, con el objetivo de influir en las generaciones futuras para superar los obstáculos de la vida.

??? ¡Vamos a llenar las urnas de motivos! ???? Es el momento de elegir la España que queremos.

???? Es la hora de elegir futuro.

???? Es el tiempo de elegir progreso. ¡Hagamos que ocurra. Hagamos que pase! ??HAZ

??QUE

??PASE#HazQuePase pic.twitter.com/fcOxoL96og — PSOE (@PSOE) 2 de abril de 2019

De hecho, esa es la frase que abre su cuenta en Twitter y en el momento de lanzar el movimiento anunció que cada domingo compartiría por sus redes sociales una historia diferente que motive e inspire a seguir adelante. "Protagonistas venezolanos nos demostrarán que las adversidades pueden ser utilizadas a nuestro favor", decía.

Otro compatriota suyo, el economista y orador motivacional Maickel Melamed escribió un libro titulado "Si lo sueñas, haz que pase", donde relata una historia de superación para superar las adversidades de la vida. Melamed es un 'coach' deportivo, que cuenta con más de un millón de seguidores en las redes y que corre maratones a pesar de que cuando nació los médicos le dieron siete días de vida tras ser diagnosticado de una enfermedad que provoca retraso motor y pérdida de masa muscular.

Este también fue el lema con el que se llamó a una manifestación en Argentina el 1 de abril de 2017 contra la corrupción: "¿Quieres algo?. Entonces ve y haz que pase".

La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano lo utilizó en la campaña electoral del centro universitario que lanzó en febrero de 2018: "Haz que pase. Inscribe tu candidatura".

Pero la frase, que también utiliza la cuenta @jovenempresario de Medellín, aparece en camisetas, calendarios, agendas y la usa hasta una empresa de fincas.

Incluso hay una campaña de márketing en chino titulada "haz que pase chino", patrocinada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.