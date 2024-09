Leopoldo López confía en que el Gobierno reconozca a Edmundo González: "Es un hecho" que fue elegido presidente

Ledezma admite la "simbología" que tendría el respaldo español e incide en que no puede haber "ningún tipo de vacilación"



MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El opositor venezolano Leopoldo López ha confiado en que el PSOE y en último término el Gobierno reconozcan a Edmundo González como presidente electo de Venezuela porque se trata de "un hecho incotrovertible" que los venezolanos le eligieron a él en las presidenciales del 28 de julio, al tiempo que ha pedido apoyo para los venezolanos.

Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa antes de entrar al Congreso para asistir al debate de la proposición no de ley del PP para instar al Gobierno a reconocer al candidato opositor Edmundo González como presidente electo.

El dirigente opositor, que pasó más de un año refugiado en la Embajada española en Caracas antes de trasladarse a España, ha confiado en que el PSOE termine apoyando esta iniciativa y en última instancia lo haga el Gobierno.

"No hacerlo es no reconocer la verdad de un hecho incontrovertible" como es que "los venezolanos votaron y escogieron a Edmundo González como presidente electo", ha subrayado. "No es una interpretación (...) no estamos hablando de ningún reglamento, estamos hablando de un hecho".

"Lo que esperamos es que el Partido Socialista, que el Gobierno y que todos los partidos democráticos de España y de Europa y del mundo apoyen este hecho", ha añadido.

El líder de Voluntad Popular ha dicho que lo que espera del debate en el Congreso se ratifique lo que ya expresaron hace más de un mes los venezolanos en las urnas y que "eso pueda servir en el camino que nos toca recorrer hasta el 10 de enero para lograr que Edmundo González se juramente como presidente electo de Venezuela".

Así las cosas, ha incidido en que los venezolanos necesitan apoyo internacional y el acompañamiento de la comunidad internacional para que se respete la voluntad expresada en las urnas. "Eso es lo más elemental, lo más básico de una democracia", ha resaltado.

Por último, ha confiado en que el reconocimiento de Edmundo González también se discuta y apruebe "en otros países democráticos de Europa, de América Latina, que acompañen los gobiernos y que acompañen al pueblo venezolano en la aspiración legítima que tenemos".

"Los venezolanos han dado mucho en esta lucha, hay miles de personas detenidas, hay personas que están siendo torturadas en estos momentos por el simple hecho de haber ido a votar y esperamos esa solidaridad, ese acompañamiento a que los venezolanos tengan el presidente electo juramentado el 10 de enero", ha remachado.

LEDEZMA APUESTA POR DEJAR DE LADO LA IDEOLOGÍA

En la misma línea se ha pronunciado el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, que ha indicado que desde la oposición venezolana han hablado con todos los grupos parlamentarios para explicar la situación en el país y lo que significaría el reconocimiento de Edmundo González.

Ledezma, que también reside en España, ha puesto el acento en lo que implicaría que "sea el Gobierno de España la cabeza visible en Europa para abanderar la solicitud de reconocimiento de Edmundo" y ha incidido en que "por encima de las discrepancias ideológicas están los Derechos Humanos".

"Lo que estamos nosotros defendiendo, además de la democracia, además de la libertad, son los Derechos Humanos que están siendo violentados por Maduro" cuyo régimen "está asesinando seres humanos, está deteniendo y torturando a personas que simplemente discrepan de su equivocada manera de gobernar".

El dirigente opositor ha reconocido que de prosperar la PNL del PP "sería un respaldo moral, sería un acto de mucha simbología". "Si algo necesitamos los venezolanos que estamos en esta lucha es precisamente comprensión y respaldo para que se vaya desmontando el entramado dictatorial que encabeza Maduro", ha manifestado.

"Y una manera de hacerlo es reconociendo que definitivamente el presidente electo legítimo es el mundo González Urrutia. Aquí no puede haber ya ningún tipo de vacilación, eso es más que evidente", ha recalcado, en línea con lo manifestado por Leopoldo López.

Por último, en cuanto a la acogida de González en España, Ledezma ha dicho que ha podido intercambiar con él algunos mensajes y que este dará las explicaciones que considere pertinentes llegado el momento. En cuanto a su eventual asilo, ha trasladado que cuando él llegó a España también se le ofreció esta opción pero finalmente optó por la condición de residente para poder moverse dentro y fuera de España.