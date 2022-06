La Ley de Eficiencia Procesal supera su primer examen en el Congreso tras rechazar la enmienda de Vox

La ministra de Justicia hace un llamamiento al "trabajo conjunto" para implementar las medidas

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal propuesto por el Ministerio de Justicia ha superado este jueves en el Congreso de los Diputados su primer examen después de que la Cámara Baja haya rechazado la enmienda de totalidad presentada por Vox.

La formación liderada por Santiago Abascal se opuso al proyecto al considerar "deficiente" la reforma de la mediación ya que esos cambios, a su juicio, aumentarán la burocracia, los costes y los retrasos. Hoy sus 52 diputados han sido los únicos en votar a favor de la enmienda por los 274 parlamentarios que se han mostrado en contra.

En su defensa del Proyecto de Ley la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha cargado contra Vox por presentar una enmienda sin un texto alternativo. "No es algo nuevo. Lo que están haciendo es trabajar poquito para que les cunda mucho. Trabajada, lo que es trabajada, no está esta enmienda", ha espetado.

LLOP HABLA DE "POPULISMO CONSPIRANIOCO" DE VOX

En esta línea, ha pedido a la formación de Santiago Abascal que aboguen por la "honestidad intelectual" y que se alejen del "populismo conspiranoico" que utilizan. "El mundo de los tinteros, el papel secante y los recursos en ultramar... entiendo que les pueda generar nostalgia, pero lo hemos superado", ha afirmado, lamentando que vivan "obsesionados con echar atrás la manecilla del reloj".

Así, Llop ha sostenido que "la digitalización no supone una merma", sino una "protección de los derechos e intereses legítimos de las personas". Lo que se busca, ha añadido, es una "transformación total del sistema" judicial para salvar unas "brechas que vienen de antiguo".

De esta forma, y ante la postura de Vox de "negar la tecnología", la titular de Justicia ha abogado por introducir un "paradigma de sostenibilidad y devolver a las partes su capacidad negociadora". "Que la Justicia funcione como motor de cohesión social", ha apostillado.

Para concluir Llop ha animado al resto de grupos de la Cámara Baja a que "no entren" en los juegos de Vox, que "vive en una realidad paralela". "Hago un llamamiento al diálogo, al trabajo conjunto para unas reformas que deben de gozar de un amplio consenso", ha aseverado.

Y VOX DESCALIFICA A LA MINISTRA: "PIENSA POCO"

En su intervención, el diputado de Vox José María Sánchez ha criticado lo que considera una intervención "zafia, insultante y poco presentable" por parte de Llop. "Nos ha calificado como un monstruo y una bestia: es usted una ministra moderada según veo", ha ironizado.

A juicio del parlamentario a la ministra "no le hace falta mucho moderar su pensamiento porque está acreditando que en sus intervenciones pensar piensa poco". "Habiendo estudiado usted derecho y habiendo hecho una oposición... no se qué pasó el día que aprobó en el tribunal", ha añadido.

Con respecto a la iniciativa, el diputado de Vox ha mostrado sus sospechas acerca de que las "condiciones de eficiencia" no van a ir a mejor, "sino que van a empeorar". "Lo sospechamos con fundamento, y no porque diga que somos decimonónicos o no sé que monsergas carentes de significado", ha continuado.

Desde su punto de vista, lo que el Gobierno ha planteado es "una reforma panprocesal al socaire de la introducción de la mediación obligatoria" en las leyes españolas. Además, ha advertido de algunos preceptos de la misma lo que podrían incurrir en violaciones de la tutela judicial efectiva.

PSOE SITÚA A VOX EN LA EDAD MEDIA"

La diputada del PSOE Isaura Real ha criticado duramente al diputado de Vox a cuenta de los "insultos que ha dirigido a la ministra". "Le definen a usted y a lo que representa. Y bien que lo lamento", ha afirmado.

En relación a la enmienda, la parlamentaria socialista ha asegurado que su formación cree en "ciudadanos libres" y no en una "concepción de la Justicia más propia de la Edad Media con siervos silentes". "Una ciudadanía informada y exigente fortalece la democracia, y una respuesta rápida les acerca más a la Justicia", ha señalado.

Estos son, según ha apuntado, los objetivos que persiguen las reformas procesales planteadas en la Ley. "Estamos ante una oportunidad que debemos aprovechar. Veo voluntad de seguir adelante con las reformas transformadoras que nuestro país necesita", ha zanjado.

EL PP RECHAZA LA ENMIENDA, PERO LANZA UN AVISO

El diputado del PP Miguel Ángel Jerez ha anunciado que los 'populares' no apoyarían la moción de Vox a pesar de que coinciden con el diagnóstico de Vox. "¿La digitalización requiere de medios materiales? Verdad. ¿El Gobierno llega tarde? Verdad. Pero en lo que no coincidimos es en la negación de la digitalización como medio adecuado para remediar los males de la Justicia", ha explicado.

Tras anunciar el sentido de su voto el parlamentario del PP ha dejado claro que la formación que lidera Alberto Núñez-Feijóo va a seguir siendo crítica. "Como la canción de Joaquín Sabina, porque nos sobran las razones", ha afirmado, recordando que los 'populares' ya han denunciado los indultos a los dirigentes del 'procés', el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado o las medidas que le garantizan "un retiro dorado".

Por último, Jerez ha lamentado que Vox se haya escudado en una "negación de la mayor" sin proponer un texto alternativo o presentando enmiendas parciales.

CIUDADANOS CRITICA A VOX POR NO HACER "NADA"

Por su parte el diputado del PNV Mikel Legarda ha anunciado que su formación no apoyaría la enmienda presentada por Vox asegurando que, de haber querido votar una, la formación habría presentado la suya propia.

Más extenso ha sido en su intervención el portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha arrancado cargando contra el diputado de Vox por su postura. "Hace lo que hace siempre, pone obstáculos a la tramitación de las leyes", ha afirmado.

A este respecto, el dirigente de la formación 'naranja' ha lamentado que pese a que ambas formaciones coincidan en el diagnóstico del problema --la lentitud de la Justicia-- pero ha criticado que su solución pase por no hacer "nada". "Aquí se viene a trabajar", le ha recordado.

Genís Boadella, del PDeCAT, ha lamentado que el debate acerca de la enmienda haya quedado empañado por diferentes cuitas y ha confiado en que las intenciones anunciadas por la ministra --que la Justicia sea ágil y transformadora-- se conviertan en "realidad", a diferencia de lo ocurrido con oras medidas adoptadas con anterioridad. Esa es la razón, ha justificado, por la que su grupo no apoya la enmienda de Vox.

"ARRASTRAR LOS ERRORES" O BUSCAR SOLUCIONES

Para la portavoz adjunta de ERC, Carolina Telechea, solo hay dos alternativas para abordar los problemas de la Justicia: "arrastrar los mismos errores que en" la etapa antes de la pandemia y que "llevó al colapso o evitarlo en todos los territorios desde la defensa de la cohesión social".

Lo que ha de buscarse, a su juicio, es evitar que haya una "Justicia a dos velocidades y que discrimine por el lugar de residencia". Así, y tras constatar que se encuentran en las "antípodas" de Vox, ha anunciado que tampoco apoyaría su enmienda.

A criterio del diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte la Ley de Eficiencia Procesal es "buena, necesaria y lúcida" en tanto que buscar cambiar y adaptar la administración de Justicia a los nuevos tiempos.

"Hay un auténtico ansia de la sociedad civil y de los agentes jurídicos por intervenir. Vamos a hacer una gran ley y en la medida que le toque, le deseo el máximo éxito en implementarla, porque su éxito va a ser el éxito de nuestro país", ha apuntado.