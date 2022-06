Llop señala al "interés superior de los menores" al ser preguntada por el PP sobre el perdón a María Sevilla

Dice que el Ejecutivo no concederá la medida de gracia a condenados por violencia machista y asegura que Rajoy indultó más

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que el Gobierno se guía por el "interés superior del menor" al ser preguntada por el PP por los principios que llevaron a conceder el indulto parcial a María Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre, condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores y a la pérdida de la patria potestad de su hijo durante cuatro años.

Así se ha pronunciado en el Pleno del Congreso en respuesta al diputado del Partido Popular Luis Santamaría, quien le ha preguntado a la titular de Justicia si no creía que, "en democracia", cuando el Gobierno "reescribe sentencias" está "dinamitando la separación de poderes".

Llop, que ha recordado que la pregunta registrada versaba sobre "los principios y directrices que rigen la acción del Gobierno en el ejercicio del derecho de gracia", ha explicado que siempre le han guiado la legalidad, la utilidad pública y "el interés superior de los menores".

Santamaría ha reprochado a la ministra que hubiese concedido la medida a María Sevilla, "una supuesta madre protectora a quien ha devuelto la patria potestad en contra de criterio de la Fiscalía y el órgano sentenciador".

"No confundan el verbo indultar con el verbo insultar. Son una auténtica desgracia convirtiendo indultos en insultos", ha señalado el diputado.

"LÍNEAS ROJAS" DEL GOBIERNO

En el marco de su respuesta, la titular de Justicia ha asegurado que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez tienen sus "líneas rojas". "No concedemos indultos en casos de corrupción ni en casos de violencia machista", ha dicho, para luego añadir que tampoco otorgan la medida de gracia en casos de tráfico de drogas en el Campo de Gibaltar. "Otros Gobiernos esto no lo han tenido tan claro", ha señalado.

Ante la insistencia del diputado 'popular', que preguntó nuevamente si su actuación no le producía "rubor", Llop ha sido tajante. "Este Gobierno no ha hecho abusos del derecho de gracia como sí han hecho ustedes", ha zanjado.

Así las cosas, la ministra ha incidido en que en los 11 meses que lleva en el cargo ha propuesto 21 indultos, frente a los 501 que presentó Mariano Rajoy en su primer año como presidente del Ejecutivo.

En su segundo turno de respuesta, Llop ha preguntado al dirigente del PP cuáles eran los "principios" que llevaron a los Gobiernos dirigidos por la formación 'popular' a conceder el indulto "a un conductor kamikaze defendido por un abogado del mismo despacho donde trabajaba el hijo del Ministro de Justicia". "¿Qué principios llevan a un Gobierno a conceder un indulto al hermano de un ministro del PP?", ha añadido para luego reprochar que se otorgara la medida de gracia en el caso del YAK-42.

"El problema, y se lo digo muy claro, no son los indultos o concesiones. Es que ustedes no han superado el trauma de la moción de censura y no han superado trauma de haber perdido las elecciones", ha señalado la ministra, que ha aprovechado para reprochar al PP su negativa a renovar órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Es el segundo día consecutivo en lo que va de semana que la titular de Justicia se pronuncia sobre la medida de gracia, ya que ayer martes fue interpelada en la Cámara Alta sobre los indultos del último año por la senadora del PP Cristina Ayala.