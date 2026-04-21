Liberadas cuatro víctimas de explotación sexual en Francia tras la denuncia de la madre de una de ellas

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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, junto con sus homólogos colombianos y franceses, ha participado en la liberación de cuatro víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Francia, que también se ha saldado con la detención de una mujer colombiana por estar presuntamente implicada en delitos de trata de personas y prostitución.

La liberación de las víctimas se llevó a cabo tras la denuncia de la madre de una de ellas, que contactó con la Policía Nacional de Colombia para alertar de "una posible situación de trata que afectaba a su hija", madre también de una menor de seis años.

Según manifestó, la joven residía en Colombia junto a su familia en condiciones socioeconómicas desfavorables y había sido captada a través de redes sociales mediante una oferta laboral en el extranjero.

La víctima fue contactada por un conocido que le ofreció un supuesto empleo en Francia en el sector agrícola, con la promesa de obtener elevados ingresos en un corto periodo de tiempo. Posteriormente, una mujer se encargó de gestionar todos los aspectos logísticos del viaje, incluyendo la expedición de documentación, adquisición de billetes y desplazamientos internos dentro de Colombia.

Desde Medellín fue trasladada a la capital de país, Bogotá, en la que estuvo varios días antes de partir a Francia junto a la captadora y demás mujeres con la documentación "aparentemente en regla".

FUERON LIMITANDO LA COMUNICACIÓN DE LA VÍCTIMA

Una vez en Francia, la víctima pudo avisar a su madre de que había llegado correctamente a su destino, aunque las comunicaciones se fueron limitando paulatinamente pocos días después. De todos modos, en una de las llamadas posteriores pudo evitar a la captadora y manifestó a su madre que la situación no correspondía con la oferta a la que accedió.

Le habían retirado su documentación personal --pasaporte y documento de identidad incluidos-- y privado de libertad de movimientos o comunicación. Asimismo, avisó de que le obligaban a ejercer la prostitución "de manera coercitiva", sin protección, sin descanso y con acceso limitado a alimentación.

Además, denunció que tanto ella como sus compañeras estaban sometidas a una vigilancia permanente y a un control estricto por parte de sus captores.

ESPAÑA FACILITÓ EL CONTACTO CON LA POLICÍA FRANCESA

Al hacer la denuncia, las autoridades colombianas contactaron con las españolas, "gracias a la estrecha cooperación que existe", y establecieron un canal de comunicación urgente entre los agentes de ambos países.

Con ello, trasladaron los hechos acontecidos y el contacto directo que estaban estableciendo con la víctima mediante una aplicación de mensajería instantánea. A través de los mensajes, la joven informaba en vivo de que la estaban trasladando a un nuevo domicilio en Francia para seguir siendo explotada sexualmente.

Dada la gravedad del asunto, se activaron inmediatamente los mecanismos de cooperación internacional y el cuerpo español contactó con la Oficial de Enlace de la Policía Nacional en Francia y con el Oficial de Enlace francés en Español, que permitió una rápida movilización de las unidades policiales galas.

DETECTADAS AL SUDESTE DE LYON

Al tener la ubicación en tiempo real facilitada por las autoridades colombianas, los franceses ubicaron a la víctima, junto con otras tres mujeres, en la localidad francesa de Bourgoin-Jallieu.

En ese mismo domicilio fue detenida la mujer que había acompañado a las víctimas desde Colombia, desempañaba funciones de control directo sobre ellas y actuaba como intermediaria en la publicación de anuncios en páginas web de contactos en Francia, donde se ofertaban los servicios sexuales que las mujeres eran obligadas a prestar.

Dicha mujer, llegó a Francia en febrero de 2026 con las víctimas y, presuntamente, actuaba bajo las órdenes de su esposo e hijo, asentados en Colombia. Durante los meses en el país europeo recorrieron diferentes ciudades --París, Angers, Belfort, Bourg-en-Bresse-- hasta llegar a Bourgoin-Jallieu, donde fueron localizadas.