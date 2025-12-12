El líder de Jucil dimite para forzar la convocatoria de elecciones tras el retroceso en el Consejo de la Guardia Civil

Archivo - El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, en una concentración de la asociación de la Guardia Civil - JUCIL - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha presentado este viernes su dimisión como máximo dirigente de esta asociación profesional de la Guardia Civil, lo que "activa de manera inmediata el proceso electoral interno" en un momento de división interna por perder representación en el Consejo del Instituto Armado.

La decisión se ha adoptado tras las elecciones al Consejo de la Guardia Civil del pasado mes de octubre en la que esta asociación surgida de la plataforma Jusapol --al igual que Jupol en el caso de la Policía Nacional-- sufrió un fuerte retroceso, pasando de seis a tres vocales en el órgano de interlocución con la administración. AUGC volvió a ser la mayoritaria, con cinco vocales.

Vilariño había propuesto que este viernes los socios avalaran su decisión de convocar elecciones internas al considerar que "es necesario renovar el impulso interno de la organización tras los resultados de las elecciones al Consejo de la Guardia Civil".

Fuentes de la asociación consultadas por Europa Press han confirmado que Vilariño no optará a la reelección y que la decisión de convocar elecciones la ha adoptado debido a las "diferencias" en el órgano de dirección de la asociación profesional.

"Esta decisión activa de manera inmediata el proceso electoral interno conforme a lo estipulado en los estatutos de la entidad. Con esta decisión, Ernesto Vilariño desbloquea la situación provocada en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) respecto a la convocatoria de elecciones", ha informado Jucil en un comunicado.

Jucil --como Jupol en el caso de la Policía-- se ha caracterizado por sus críticas a la gestión de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior y por el rechazo frontal al Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018 por el resto de las organizaciones de Policía y Guardia Civil.