El líder del PP manchego pide responsabilidades a García Page por los siete fallecidos en Albacete por la dana

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en el Debate sobre el Estado de la Región. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

El líder opositor manchego ha pedido "que se sepa la verdad" respecto al juicio contra García Ortiz por revelación de secretos

MADRID, 3 Nov. (MADRID) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido al presidente manchego del PSOE, Emiliano García Page, responsabilidades políticas por los siete fallecidos en Letur (Albacete) tras las declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien, en su opinión, "ha hecho lo que debía".

"No se si los siete fallecidos en Castilla-La Mancha tienen menos importancia que los de otros territorios", ha lamentado Núñez respecto a la falta de responsabilidades y explicaciones por parte de García Page.

Así lo ha dicho el líder de la oposición manchega en declaraciones antes de entrar al Comité Ejecutivo Nacional del PP en las que también ha mostrado su "máximo respeto" de las palabras y la decisión que ha tomado Mazón, aunque ha eludido la pregunta respecto a la oficialidad de la dimisión del presidente autonómico.

Asimismo, al ser preguntado por el papel de Vox en las Cortes valencianas, ha asegurado que "las mayorías son las que son" y ha añadido que para poder renovar la presidencia de la Generalitat, deben formar una nueva mayoría "en base de los diputados que hay sentados en las cortes".

EL JUICIO AL FISCAL GENERAL ES "HISTÓRICO"

En otro orden de cosas, el 'popular' se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras ser preguntado al respecto del juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asegurando que es "un señor" que no asume ningún tipo de "responsabilidad" y que "está manoseando la democracia española".

Al hilo, ha implorado a que "se sepa toda la verdad" respecto al juicio contra García Ortiz por presunta revelación de secretos, y, ha pedido, que "quede claro que la fiscalía no puede ser un instrumento" a disposición del Gobierno.

Finalmente se ha referido a lo ocurrido en Cuenca, donde el presidente del PP en la provincia, Benjamín Prieto, ha dejado el puesto tras trece años en el cargo. Núñez ha agradecido el papel de Prieto, y ha expresado esperanza respecto al sucesor, José Martín-Buro, aun cuando no ha aclarado si será una gestoría quien se encargue de la vacante.