El líder del PSE afirma que "a la inmensa mayoría de socialistas" le costaría votar al Felipe González "de hoy"

Aconseja al expresidente del Gobierno "discutir las discrepancias en casa"



BILBAO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que "a la inmensa mayoría de socialistas" le costaría votar al expresidente del Gobierno Felipe González "de hoy".

Así se ha expresado al ser preguntado en una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, por posturas como la del expresidente, quien confesó que le había costado votar al PSOE y es crítico con una posible ley de amnistía a los líderes del 'procés'.

"Me parece que cuando uno abandona determinados principios y sale a los medios a hablar, no tanto pensando en el partido, sino pensando incluso en su propio protagonismo, pasa lo que pasa", ha dicho.

Tras manifestar su respeto por el exmandatario, ha asegurado que "las discrepancias hay que discutirlas dentro de casa y no dedicarse a dar bolos por los medios ni a aprovechar ese tipo de circunstancias para hacer declaraciones y vender más libros".

Eneko Andueza cree que "cada cual se retrata con sus hechos" y, en este sentido, ha expresado su "profunda admiración" por socialistas como el también expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "que ha demostrado muchísima más categoría y muchísima más lealtad a las siglas y a la trayectoria del PSOE que otros que ocuparon ese mismo lugar".

INVESTIDURA DE FEIJÓO

Sobre el debate de investidura, ha asegurado que las apelaciones de Alberto Núñez Feijóo a otras formaciones para apoyar su candidatura "van a caer en saco roto" porque el PP "se está convirtiendo en un partido repelente" del que "todos huyen, salvo Vox", con el que hace "manistas de manera bastante melosa".

Ha criticado que, durante su discurso, Feijóo ofreciera pactos de Estado y se niegue a firmarlos después "cuando el que está en el Gobierno es el PSOE".

"El PP está acostumbrado a votar contra el PSOE, a que se lleven a cabo esas cosas cuando está él en el gobierno, pero después responsabilidad de Estado y sentido de país no tiene en absoluto cuando los que gobernamos somos nosotros", ha dicho.

Para el líder de los socialistas vascos, el PP "no es un partido de Estado", sino "un partido de intereses propios, de intereses particulares que siempre intentan beneficiar a lo que ellos consideran oportuno, que generalmente son a gente de su círculo más cercano".

Considera, por ello, que "ayer todos quedaron retratados, unos por su coherencia y en el caso del señor Feijóo, desde luego, por su carencia de credenciales para poder presidir un gobierno de este país", ha manifestado.

Por otra parte, ante los llamamientos de los 'populares' a que desde las filas del PSOE se apoye a Feijóo, se ha preguntado por "qué tipo de manía le ha entrado al PP de apelar a 'tamayazos' cada vez que aspira a conseguir un gobierno".

Tras asegurar que el PSOE "tiene muy claro" qué es lo que va a hacer, se ha mostrado convencido de que "esa apelación al resto de partidos va a caer en saco roto".

"Me da la sensación que el Partido Popular se está convirtiendo en una especie de partido repelente al que todos los partidos huyen salvo, oh, casualidad, la extrema derecha de Vox con la que ayer me dio la sensación que hacía manitas de manera bastante melosa", ha añadido.

LEY AMNISTÍA

Preguntado por su opinión sobre una probable ley de amnistía, ha rehusado pronunciarse sin tener "ninguna concreción" y ha emplazado a "empezar a hablar" sobre este asunto "una vez haya fracasado la investidura del señor Feijóo y sea el momento del Partido Socialista".

No obstante, ha recordado que la situación en Cataluña no solo empeoró, sino que terminó de estallar de la mano del PP", porque al PSOE "en ningún momento estando en el Gobierno le han organizado un referéndum ilegal".

"Después de eso no tengo la más mínima duda, lo que nosotros tenemos que intentar es devolver a Cataluña a una situación anterior al 'procés' para volver a recuperar la normalidad política, la normalidad social, la normalidad económica en Cataluña y hacer de Cataluña un país próspero y no un país sumido en la bronca y en la tensión social que es a lo que le abocó el Partido Popular por su irresponsabilidad", ha defendido.

Preguntado por si una amnistía 'ayudaría a tender puentes', ha dicho desconocerlo, pero ha añadido que "si hay herramientas políticas que consiguen llevar a una situación anterior a la del procés, si la concordia se vuelve a instalar en Cataluña, si la vía independentista se queda aparcada en la cuneta y desde luego podemos seguir avanzando todos juntos como sociedad y la normalidad política y la paz social se termina de instalar en Cataluña, bienvenido sea".

"Yo de lo que sí tengo certezas es de que el PSOE "va a actuar con la máxima responsabilidad y que cualquier cuestión que negocie con otros partidos va a estar dentro del marco de la Constitución".

CUESTIÓN TERRITORIAL

Ante las afirmaciones de quienes defienden que esta legislatura servirá para abordar la cuestión territorial, se ha manifestado convencido de que "en las preocupaciones de la ciudadanía vasca, a tenor de lo que dicen todos los estudios sociológicos, la cuestión territorial ocupa un lugar muy residual".

Por ello, ha emplazado a "trabajar en lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía y no en las ensoñaciones particulares de cada cual, que en estos momentos creo que no contribuyen absolutamente a nada".

El líder socialista ha dicho que entiende que, en una negociación, los partidos que se sientan frente al PSOE "intenten ir a una propuesta de máximos". No obstante, ha advertido de que "si lo que se vuelva a poner encima de la mesa es el referéndum, si lo que se vuelva a poner encima de la mesa son vías soberanistas como las que en su momento hubo en Euskadi con el Pacto de Lizarra, con el plan Ibarretxe, se consigue un efecto absolutamente contrario, romper la sociedad, tensionarla y abocar a caminos que no llevan a ninguna parte".

"No quiero ningún 'procés' a la vasca, quiero demasiado a Euskadi como para quererle tan mal y querer que nos metamos en un procés a la vasca, un procés con label que desde luego no nos va a llevar a ningún lado, sino a situaciones que no contribuyen al desarrollo, a la modernidad y al progreso de Euskadi", ha señalado.

Eneko Andueza ha recordado que existen "conflictos abiertos" que "urge solucionar". "Por tanto, vamos a centrarnos en eso, que creo que es lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía, no un procés a a la vasca y una convención constitucional como pide el Lehendakari para reinterpretar una Constitución y darle un sesgo que favorezca a sus aspiraciones independentistas", ha apuntado.

A su juicio, "sería mucho mejor" sentarse a "reformar la Constitución, a modernizarla" y a contribuir a que "esté de acuerdo a los nuevos tiempos, que fue la propuesta que hizo el Partido Socialista en su momento". "Que ahora vengan a reclamar determinadas cosas cuando han tenido la oportunidad y no han querido sentarse, me parece bastante absurdo. Llamar convención constitucional a eso no es una convención constitucional. Lo que se pretende es una reinterpretación de la constitución para llevar el ascua a su sardina y eso no se ajusta ni tan siquiera a la legalidad vigente y a los principios de legalidad internacional", ha dicho.

Andueza ha afirmado que el Partido Socialista "tiene muy claro que no va a perder el tiempo ni en "dividir, ni en meterse en líos" que "no benefician en absoluto". "Si se van a enredar en debates para aspirar a una hipotética independencia, desde luego que no cuenten con el Partido Socialista", ha concluido.