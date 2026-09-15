La líder de los socialistas en la Eurocámara acusa a PP y Vox de "manosear" la crisis de Ceuta y reclama solidaridad UE

Archivo - La preisdenta del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) y líder del PSOE en la Eurocámara. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BRUSELAS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) y líder del PSOE en la Eurocámara, Iratxe García, ha afeado este martes al Partido Popular y Vox que opten por "manosear" la crisis de Ceuta para responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez de la entrada irregular de miles de migrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio, al tiempo que ha reclamado que la resolución que el pleno del Parlamento Europeo votará sobre este asunto el próximo jueves abogue por la "solidaridad" hacia un Estado miembro enfrentado a una amenaza exterior.

"Esperamos de Europa en esta crisis una Europa que muestre con contundencia la solidaridad que en otras ocasiones se han mostrado con países que han sufrido amenazas de factores externos que atacan nuestra integridad territorial", ha indicado en una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), en donde el pleno de la Eurocámara dedicará un debate a la situación en Ceuta este mismo martes a partir de las 13:00 horas y ultima una resolución no vinculante que se someterá a votación este jueves.

Las negociaciones entre los grupos parlamentarios siguen abiertas para tratar de perfilar un texto que sume el mayor número de apoyos, pero las posiciones alejadas de PP y PSOE complican cualquier acuerdo entre las grandes fuerzas y cobra peso el escenario de que el Partido Popular Europeo (PPE) busque la llamada "mayoría Venezuela" y pacte con los grupos de extrema derecha --Patriotas por Europa (que incluye a Vox), Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN).

UNA LÍNEA ROJA: SEÑALAR LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

En este contexto y preguntada por si cree posible un texto consensuado entre 'populares' y socialdemócratas, García ha avisado de que para su grupo será una "línea roja" todo texto que apunte a las políticas migratorias del Gobierno español, incluida la reciente regularización extraordinaria, como causa de la crisis ocurrida en verano en Ceuta.

"El PP decidirá. Si están en la línea de que la resolución se centre en cómo Europa debe responder ante amenazas que un país ha sufrido a su integridad territorial, con el refuerzo de solidaridad, fondos y defensa, de un país como España, ahí nos van a encontrar. Si lo que pretenden es lo que están haciendo en España, que es manosear Ceuta con el único objetivo de atacar al Gobierno de España, ahí no nos van a encontrar", ha zanjado la líder socialista.

Así, ha arremetido contra "la derecha y la extrema derecha que compran el mensaje interesado de quienes han provocado esta situación" y defienden que "lo que ha pasado a España es culpa de sus políticas migratorias". "Si esa es la base no va a haber posibilidad de una resolución común, es una línea roja", ha remachado.

De este modo, la eurodiputada del PSOE ha subrayado que "Ceuta es España y Ceuta es Europa" y por tanto es una "cuestión europea" que debe abordarse como un "ataque a los valores fundamentales" de la UE y no sólo como una amenaza a España; al tiempo que ha criticado el "doble estándar" por el que sectores y gobiernos europeos responden con solidaridad desde el primer momento cuando la frontera atacada desde el exterior es la de Polonia, Lituania o Rumanía, pero "buscan otros argumentos" cuando el ataque se dirige contra la frontera española.

"Es inaceptable", ha insistido, para después instar al PP a decidir "si quiere una resolución votada con la 'mayoría Venezuela' o ir a una resolución de ayuda a España en esta crisis".