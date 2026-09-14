Sánchez espera resolver la crisis de Ceuta antes de fin de año y tacha de "bulo" que Marruecos pueda chantajearle

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera resolver la crisis de Ceuta antes de que acabe este año 2026, el plazo que se han dado para habilitar un mando único y tacha de "bulo" que Marruecos le pueda chantajear con el contenido obtenido de su teléfono móvil mediante el programa espía Pegasus.

"En la Ley de Seguridad Nacional hemos habilitado un mando único y nos hemos dado un plazo de aquí a finales de año. Nosotros esperamos cuanto antes el poder resolver esta crisis", ha indicado en una entrevista en el programa 'El Intermedio' que ha sido recogida por Europa Press.

Sánchez ha explicado que para terminar con la crisis tienen que abordar varios aspectos, el primer lugar reforzar la frontera para desincentivar futuros intentos de entrada, reubicar en centros a todos los migrantes que están en las playas y en las calles, identificarlos y proceder a otorgarles el estatus de protección o expulsarles a su país.

Finalmente deben abordar la dimensión socioecónomica y asegura que esperan inyectar 80 millones de euros a la economía ceutí antes de que finalice 2026. "Ese es el esfuerzo que está haciendo el Estado en Ceuta: el humanitario, el securitario en la frontera y el de relanzamiento económico de la ciudad autónoma de Ceuta", ha defendido. A su juicio se trata de una crisis "compleja" aunque se ha mostrado convencido de que "van a salir más fuerte" de lo que se encontraban antes del 30 de julio.

En todo caso, espera que antes de que termine 2026, es decir en un plazo de tres meses, la crisis esté solventada. "El plazo que nos hemos dado de este mando único, es de aquí a finalizar el año y esperemos que tengamos ya estabilizada la situación para entonces", ha trasladado.

PARA UNA SERIE DE NETFLIX

Por otro lado, ha rechazado que el país vecino le pueda estar sometiendo a chantaje por el contenido de su teléfono móvil extraído con el programa Pegasus. El Gobierno nunca ha reconocido que Marruecos estuviera detrás de ese ataque y Sánchez ha tachado de "bulo" que su política esté condicionada porque Rabat tenga en sus manos información personal.

"Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos", ha indicado, insistiendo en que hasta el momento no tienen pruebas que sitúe al gobierno marroquí detrás de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio.

En todo caso no ha descartado tomar medidas si más adelante se llega a demostrar la participación marroquí en la entrada masiva, que el propio presidente ha calificado como "avalancha".