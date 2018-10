Llarena rechaza por cuarta vez la libertad de Forn antes de concluir la investigación de la causa

Publicado 10/07/2018 15:24:55 CET

Dice que el único cambio es el nuevo gobierno de Torra, el cual se "jacta" de continuar con la deriva independentista

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el proceso soberanista en Cataluña, Pablo Llarena, ha rechazado este martes por cuarta vez la libertad del exconsejero del Interior catalán Joaquim Forn, antes de cerrar la investigación de la causa.

El magistrado expone en uno de los ocho autos dados a conocer este martes que mantiene la situación de prisión provisional en la que se encuentra Forn desde el pasado 2 de noviembre, de nuevo ante el riesgo de reiteración delictiva y de fuga, atendiendo así a los argumentos del Ministerio Fiscal.

Llarena explica que la última vez que le denegó la libertad fue el pasado 24 de mayo y le recuerda los argumentos por los que tomó esta decisión tanto él como la Sala de Apelación en el mes de marzo. En este sentido aclara que la única diferencia entre ese momento procesal y el actual es que existe un nuevo Gobierno en Cataluña, presidido por Joaquim Torra, algo que a su juicio "no modifica la evaluación de riesgo" hecho.

REPROCHE AL NUEVO GOBIERNO DE TORRA

Y eso es así porque "no sólo no faltan manifestaciones institucionales que niegan un cambio de método o que se jactan de no renunciar a desarrollar el proceso de secesión iniciado, implementando la república independiente que se declaró, sino por las múltiples opciones de coparticipación que mantiene el propio encausado".

En lo que respecta al riesgo de fuga, el magistrado del alto tribunal le recuerda lo expuesto en el auto en el que le denegó por última vez la libertad; esto es, la gravedad de los delitos que se le imputan, que son rebelión, sedición, conspiración a la rebelión y malversación de caudales públicos.

Considera además la proximidad del juicio contra los 18 procesados en esta causa que no están huidos como factor a tener en cuenta y resalta que, aunque Forn se incorporó al Gobierno de Puigdemont apenas tres meses antes de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del pasado año, el "menosprecio a las decisiones judiciales" no se mide por el tiempo en que se ejerce sino por la gravedad o el calado de "la desatención".

DESACATO AL TC Y CONTROL DE LOS MOSSOS

"No puede eludirse la relevante osadía con la que el procesado cooperó a la ejecución de los hechos y desatendió el ordenamiento jurídico y las decisiones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial", explica el juez en referencia a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la actuación en esas fechas de los Mossos d'Esquadra, cuerpo que depende de su consejería.

De esta manera le considera responsable del plan ejercido por este cuerpo policial que "impedía a cualquier agente cumplir con su obligación de evitar un referéndum" y le responsabiliza directamente de "intentar forzar al Estado a asumir el nuevo orden territorial", puesto que los 17.000 agentes destinados en esas fechas a Cataluña "no respondían a sus obligaciones legales y a las órdenes judiciales, sino a los designios de los insurrectos".

INSTA A "MANTENERSE FIRMES" A LOS CDR

El exresponsable de Interior del Gobierno de Carles Puigdemont solicitó comparecer el pasado 26 de junio ante el magistrado instructor para pedirle que no tuviera en cuenta como motivo para mantenerle en la cárcel la carta en apoyo a los Comités de Defensa de la República (CDR) que escribió junto al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y con la que simplemente quería agradecer el apoyo moral recibido durante este tiempo.

Ahora el magistrado instructor le responde que en dicha misiva expresaba su apoyo a las actuaciones de los CDR e incitaba a todos a seguir resistiendo y a mantenerse firmes, "proclamando que son un país que no se resigna, ni cede a la represión, ni a la amenaza".