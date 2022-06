Llop critica que el PP "bloquee" la reforma del CGPJ cuando está en la oposición y se pregunta qué es lo que "temen"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha criticado que el PP "bloquee" la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando está en la oposición y se ha preguntado qué es lo que "temen" los populares para no cumplir con la Constitución.

En declaraciones a los medios de comunicación tras inaugurar este jueves el 36º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia en Las Palmas de Gran Canaria, ha recordado que dicha renovación se tenía que haber producido hace más de tres años pero que el PP siempre que ha estado en la oposición "la ha bloqueado".

"Lo bloqueó en la quinta legislatura durante un año, lo bloqueó en la octava durante dos años y lo ha bloqueado en estas últimas legislaturas durante más de tres años. Más de seis años de hurto a la ciudadanía de un CGPJ que responda a la realidad del Parlamento plural y diverso que tenemos en el Congreso de los Diputados y en el Senado", expuso.

Asimismo, la ministra ha resaltado que lo único que ha oído a los representantes populares es que no es una prioridad mientras ella ha entendido que se trata de una cuestión de Estado "porque afecta directamente a los ciudadanos".

Llop ha señalado que el PP ha dicho que va a hacer un plan global de Justicia donde quieren enmarcar dicha negociación, "y no sé si será una excusa más para no renovar el CGPJ". "¿A qué teme el PP para no renovar el CGPJ y para no cumplir con la Constitución?", preguntó.

ESPERA QUE EL CGPJ SE RENUEVE CON LA HABITUALIDAD DE SIEMPRE

Por su parte, ha esperado que el CGPJ se pueda renovar y que se haga "con la habitualidad que se ha hecho siempre se puedan nombrar los magistrados del TC, dos por el CGPJ y dos por el Gobierno".

Además, apuntó que también se está pendiente de lo que va a pasar con la sentencia sobre la Ley que declara que el Consejo en funciones tiene limitadas sus competencias. "Es decir --matizó--, si se va a declarar inconstitucional la competencia relativa al nombramiento de los magistrados del Constitucional por parte del CGPJ, que desconozco completamente el sentido que puede tener esa resolución".

Llop observó que no está tan claro en la Constitución qué es lo se que debe hacer, así como en la Ley Orgánica que regula el TC, "porque muchos expertos están haciendo preguntas sobre si es posible o no que el Gobierno proceda a nombrar directamente dos magistrados del Constitucional".

EL GOBIERNO DEFIENDE EL MODELO ACTUAL

Por su parte, la ministra ha hecho especial hincapié en que el Gobierno defiende el modelo de CGPJ que hay en la actualidad por ser "absolutamente democrático" y representa que el Poder Judicial, como todos los poderes del Estado, emana del pueblo, y que el nombramiento de los vocales emane de los representantes de los ciudadanos en el Parlamento.

"El CGPJ no es un poder de los jueces ni de los colectivos de la Justicia, es un poder de los ciudadanos españoles. Dicho esto, defendemos el cordón umbilical que une el sentir ciudadano con el sentir que tienen que tener los vocales del Consejo", concluyó.