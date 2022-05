Llop da por "superado" el 'caso Pegasus' en la sociedad española: "Yo creo que ni lo entienden"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pasado página este lunes respecto a los casos de espionaje a teléfonos a través del sistema Pegasus. "La gente ha superado ya esto de Pegasus. Yo creo que es que ni lo entienden", ha dicho.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, la titular de Justicia ha apuntado que Sánchez dio las "explicaciones oportunas" al comparecer la semana pasada en el Congreso de los Diputados "en un ejercicio de transparencia y madurez democrática".

Así, Llop ha señalado que los ciudadanos, más que por Pegasus, están "preocupados" por la cesta de la compra, la factura de la luz, el trabajo o las pensiones y no sobre los casos de espionaje.

SU MÓVIL NO SUFRIÓ ESPIONAJE

También esta mañana Llop ha asegurado que el control judicial del Tribunal Supremo sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es "fundamental" dentro de un Estado de derecho y ha informado de que su teléfono móvil no fue infectado con el programa de espionaje Pegasus, como se lo hizo saber el servicio español de inteligencia al día siguiente de entregárselo para que lo analizaran.

Llop ha dicho que el CNI le comunicó que su móvil no había sufrido una infección. "Y me lo devolvieron, me parece, al día siguiente", ha señalado a los medios en el Centro de Estudios Jurídicos, antes de inaugurar una jornada sobre becas del Ministerio para acceder a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al de la Abogacía del Estado.