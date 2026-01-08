C-LM, Asturias y las CCAA del PP arremeten contra el acuerdo entre Sánchez y Junqueras y exigen un debate multilateral

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, charlando con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, tras la XXVII Conferencia de Presidentes, en el Palacio de la Magdalena, a 13 de diciembre de 2024, en - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

Los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, así como los 'barones' territoriales del PP, han arremetido este jueves contra el acuerdo de financiación entre el Gobierno central y ERC, reclamando un debate entre todas las comunidades autónomas enmarcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mientras tanto, las regiones del PP no descartan acudir a los tribunales para frenar el pacto.

El Ejecutivo presentará este viernes el nuevo modelo de financiación autonómica, que, según fuentes gubernamentales, garantizará "más recursos para todas las comunidades" y no sólo para Cataluña.

El nuevo sistema se presentará un día después de la reunión mantenida este jueves entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras.

Tras el encuentro, Junqueras ha trasladado que hay un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación que reportaría 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña, aunque todavía no se ha cerrado un pacto sobre la recaudación de impuestos en esta región.

PAGE: "A VER SI RESULTA QUE SE QUEDA MÁS EL QUE MÁS TIENE"

En este contexto, el socialista García-Page ha manifestado que, "posiblemente, se presentará un modelo que no se ha negociado con las regiones", subrayando su disposición a dialogar para "conseguir un buen modelo de financiación que trate por igual a todos los ciudadanos, vivan donde vivan en España".

"A ver si resulta que le cobramos más al que más tiene y menos al que menos tiene pero luego se distribuye por los territorios al revés. Se queda más el que más tiene. Tengo que volver a nacer yo para consentirlo", ha advertido.

ASTURIAS: LA FINANCIACIÓN "NO PUEDE SER UN CONTRATO DE ADHESIÓN"

Desde Asturias, el portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Peláez, ha opinado que la financiación autonómica "no puede ser un contrato de adhesión", sino que "tiene que ser el resultado de una negociación entre todas las partes implicadas", motivo por el que ha exigido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Por su parte, los 'barones' del PP han criticado lo que consideran como una "cesión" al independentismo y han avisado de que el acuerdo perjudicará a sus comunidades autónomas.

En ese sentido, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha sugerido la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para "defender los intereses de los castellanoleoneses", reprochando que la "cesión" del Ejecutivo al independentismo "perjudicaría" a la región y "rompería la caja común de España".

En una línea similar se ha manifestado el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha lamentado que haya "una comunidad privilegiada sobre las demás", avisando de que la "cesión" perjudicará a la región.

Mientras tanto, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha considerado "inadmisible" y "una vergüenza ver a Sánchez arrodillado ante un condenado por la justicia para seguir agonizando en La Moncloa".

"Pactar con el independentismo una financiación a la carta es privilegiar a Cataluña para castigar al resto de España. Somos la región peor financiada y no nos vamos a conformar con las migajas de un acuerdo indigno. Exigimos un sistema de financiación justo y pactado entre todos", ha lanzado.

GOBIERNO AYUSO: CORRUPCIÓN POLÍTICA

De forma parecida se ha manifestado el Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de su portavoz, Miguel Ángel García Martín, que ha asegurado que una financiación singular para Cataluña "a cambio de votos" es "corrupción política", y ha acusado a Pedro Sánchez de "subastar el país".

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha opinado que Sánchez "ha vuelto a comprar con el dinero de todos su supervivencia política, que es lo único que le preocupa e interesa", al tiempo que ha alertado de que la "mayor amenaza" de los servicios públicos de Aragón es la "foto" entre el jefe del Ejecutivo y Oriol Junqueras.

En ese sentido, considera que el presidente del Gobierno pone "en primer lugar" el hecho de "seguir comprando la voluntad de quienes le apoyan en el Gobierno", quedando "en segundo lugar" Aragón y el resto de territorios de España.

También se ha mostrado crítico el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que ha advertido de que la región "no va a consentir un nuevo maltrato del Gobierno de Sánchez y que se rompa la igualdad. "Mal empieza la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, negociada unilateralmente con un inhabilitado del procés y sin contar con el resto de territorios de España", ha agregado.

Por otro lado, el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Comunitat Valenciana, Antonio Rovira, ha asegurado que el Gobierno autonómico estará pendiente de "la letra pequeña" del acuerdo, incidiendo en que la financiación autonómica "no puede abordarse como moneda de cambio política para mantener" a Sánchez en el Ejecutivo y recalcando que las negociaciones se deben discutir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Finalmente, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha augurado buenas noticias "para el conjunto de Catalunya y el conjunto de España" en materia de financiación a partir de este mismo jueves y en los próximos días y semanas.