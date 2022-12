Lobato hubiera preferido "otro desenlace" al expediente de expulsión a Leguina aunque no le gustaron sus declaraciones

Piensa que se podría haber resuelto con una explicación pública o una matización de sus palabras por parte del expresidente madrileño

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha afirmado este miércoles que no le gusta la expulsión del PSOE del expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina y hubiera preferido otro desenlace al expediente que se le abrió hace un año y medio. Sin embargo, ha precisado que tampoco le gustaron las palabras del histórico dirigente socialista y que no las haya "matizado" o "explicado" durante la tramitación del expediente.

En declaraciones a Europa Press, Lobato ha indicado que no le gustó lo que dijo Joaquín Leguina, que este martes recibió un burofax en su domicilio en el que se afirma que le han suspendido de militancia en el PSOE, según precisó él mismo en declaraciones a Europa Press.

El PSOE abrió un expediente de expulsión a Leguina y también a Nicolás Redondo Terreros el 6 de mayo de 2021, después de las elecciones autónomicas a la Comunidad de Madrid, por entender que ambos habían pedido el voto para la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acompañaron en un acto de la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo. La decisión fue adoptada en la reunión de la Ejecutiva Federal de los socialistas posterior a estos comicios.

"A mi no me gusta lo que dijo Joaquín Leguina hace un año y medio cuando sucedieron estos hechos y cuando se hizo el expediente que se ha dado a conocer estos días", ha afirmado Lobato, quien ha asegurado que tiene una buena relación con el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid con el que habla de vez en cuando. De hecho ha precisado que la última vez que lo hicieron fue el pasado viernes, durante el acto de conmemoración de la Constitución organizado por el gobierno madrileño.

Sin embargo, ha indicado que tampoco le gusta como se ha resuelto el citado expediente y por el contrario hubiera preferido "otro tipo de desenlace. Así ha explicado que el asunto se hubiese resuelto con una "correción" de sus declaraciones o una "explicación" o "matización" de las mismas por parte de Leguina.

"Que él hubiera trasladado con claridad en la tramitación del expediente y también públicamente que su objetivo no era el que ha interpretado el expediente, ojalá fuera así", ha señalado.

DECLARACIONES CONTRA SÁNCHEZ

Fuentes de Ferraz recordaron este martes que el expediente se inició "a raíz de su petición de voto para Isabel Díaz Ayuso" y expusieron que ha concluido ahora porque "los tiempos son largos para permitir al afiliado realizar todo tipo de alegaciones".

Sin embargo, fuentes socialistas consultadas por Europa Press han indicado que la expulsión no se produce por aquella visita en la que coincidió con Díaz Ayuso ya que tanto él como Nicolás Redondo actuaron como anfitriones. El motivo principal, precisan, se basa en las declaraciones públicas de Leguina contra Sánchez.

En mayo de 2021 Leguina mostró su incredulidad por la apertura del expediente, que se produjo después de que la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidiera con él y con Redondo en una visita durante la campaña electoral a la Fundación Alma Tecnológica, de la que Redondo es presidente y Leguina patrono.

VOLVERÍA CUANDO SE FUERA SÁNCHEZ

"No me lo puedo ni creer, vamos a ver. ¿Qué hemos hecho nosotros, decir que no queremos a Sánchez? Recuerdo cuando estábamos en una época que se subía gente al estrado y decía que se fuera Felipe González, que no se fue por suerte para el partido. Él nunca se quejó", recordó entonces Leguina. Además, aseguró que si le expulsaban volvería cuando se fuera el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Por otro lado, Lobato ha aprovechado para lanzar un mensaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al señalar que tanto en su municipio --Soto del Real-- como en muchos otros, el centro de salud se hizo durante el gobierno de Joaquín Leguina. "En 40 años hemos tenido médicos de urgencias todas las noches hasta que ha venido Ayuso. Eso lo tengo clarísimo y es lo que quiero revertir el próximo mes de mayo", ha apuntado.