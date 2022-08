López critica la "soberbia del Gobierno" y dice que no busca el apoyo de las CCAA ni del PP para su plan energético

Reitera que lo llevarán ante el TC por vulnerar competencias, al margen de las decisiones políticas que se adopten en el Congreso

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha criticado este miércoles la "soberbia del Gobierno" aduciendo que "no busca ni el apoyo de las comunidades autónomas y del PP" para sacar adelante su plan de ahorro energético.

En declaraciones a los periodistas, López ha señalado que el Gobierno regional ya está trabajando en las medidas que ha pedido el Estado sobre este asunto, especialmente las Consejerías de Medio Ambiente y Economía, y que "en su momento se presentarán".

Pero ha llamado la atención en la "contradicción" que a su juicio supone que el Gobierno de España haya aprobado un decreto ley sobre ahorro energético el 2 de agosto, que afecta a las comunidades autónomas, y luego dar un plazo para oírlas una vez haya entrado en vigor ese decreto.

"Los acuerdos políticos y apoyo a la norma se buscan, no se imponen. Eso es propio de un Gobierno como el que padecemos, soberbio, al margen de lo que quieren los ciudadanos y que no busca ningún consenso con las comunidades ni con el principal partido de la oposición y con el sector energético. Solo se siente a gusto llegando a acuerdos con sus socios separatistas catalanes y con los herederos de Batasuna", ha apostillado.

LOS ACUERDOS POLÍTICOS "TIENEN QUE BUSCARSE"

López, que ha apuntado que apoya lo decidido por la dirección nacional del PP en este asunto, ha esgrimido que los acuerdos políticos "tienen que buscarse". "Pero Sánchez y sus ministros no hablaron con nadie antes del 1 de agosto e impusieron unas medidas unilaterales sin escuchar a nadie. Ahora no pueden venir a buscar acuerdos".

En esta línea, ha reiterado que el Gobierno debe "abrirse al consenso a través del diálogo, algo que niegan al principal partido de la oposición y a las comunidades". "Por eso insisto en que este es el Gobierno que menos utiliza el diálogo en el tiempo que yo recuerdo en democracia y trata de imponer con muy poca legitimidad en el Parlamento. Pero obviamente siempre cuenta con el apoyo de aquellos que odian a España y a la Constitución", ha criticado.

En ese punto, el consejero ha indicado que el recurso judicial que está preparando la Abogacía General desde la Consejería de Presidencia contra ese decreto no "es tanto por cuestiones políticas, sino por cuestiones constitucionales".

RECURSO POR CUESTIONES CONSTITUCIONALES, NO POLÍTICAS

"Este decreto ley a nuestro entender afecta e invade competencias autonómicas, que tenemos que defender. Madrid tiene un autogobierno tan legítimo como cualquier otra comunidad. Nuestra obligación es defenderlo. Este decreto incide en manera grosera en competencias de comercio interior cuando obliga a apagar escaparates desde las 10 de la noche. Esto limita la actividad económica centros abiertos más tarde como consecuencia de nuestra norma de libertad de horarios", ha argumentado.

Considera el consejero madrileño que también incide "claramente" en las competencias autonómicas en materia de Sanidad, al determinarse "que algunos locales deben tener las puertas abiertas como consecuencia del coranavirus que todavía no hemos erradicado en España". "En definitiva, están vulnerando competencias regionales y vamos a defendernos ante el Tribunal Constitucional. Esto va al margen de las decisiones políticas que se adopten en el Congreso", ha aclarado.

EL CONSEJO DE MINISTROS "ES UNA ORQUESTA NADA AFINADA"

López también ha cargado contra los ministros "que ahora todos como una orquesta nada afinada, insultan al líder de la oposición y a la presidenta regional y deslegitiman el Gobierno autonómico, y lo hacen con argumentos totalmente carentes de racionalidad".

Según ha explicado, lo que pide la Unión Europea (UE) es ahorrar gas para no depender del gas ruso. "Lo que no impone es el modo y el modo es lo que tiene que consensuar el Gobierno con las comunidades, con el PP y el sector eléctrico, algo que no han hecho. No pueden ampararse en que es una obligación de la UE porque el desarrollo cada país lo hace como estima oportuno y en este sentido el Gobierno de España es el que peor lo está haciendo en Europa", considera.

"El acuerdo europeo además exige que nunca se cargue sobre particulares el sacrificio y pone ayudas cuando esto se produce. Y el artículo 29 del decreto ley afecta a muchos sectores económicos. Hay que tener en cuenta cuál es la ideosincrasia de la economía española, y en agosto es el turismo. Y este decreto ha impactado de manera muy seria en este sector, con el apagón de luminarias que forma parte de la ideosincrasia de nuestras ciudades españolas más turísticas durante el verano. No saben hacer las cosas y cuando las hacen las hacen mal y lo que no pueden es buscar que apoyemos la irresponsabilidad", ha enjuiciado.

Respecto a las declaraciones efectuadas por la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, de que a Feijóo le quedaba grande España, el titular madrileño de Justicia ha respondido que el Ejecutivo central "lo que hace es pequeña España porque está vendiendo la Constitución para conseguir el apoyo de aquellos que odian a España".

"Lo que tienen es un problema personal de entendimiento. Desde luego mal se busca el apoyo del principal partido de la oposición cuando lo que se empieza es insultando a su líder. Mal empiezan, pero bueno, en el fondo ya sabemos lo que pretenden: no quieren ningún tipo de apoyo. Lo que buscan es el apoyo de sus socios independentistas y los herederos de Batasuna y nada más", ha reiterado.