Robles insta a los partidos a apoyar el decreto energético del Gobierno ante el invierno "durísimo" que se espera

Reclama a la oposición que se deje de "debates menores" y "arrime el hombro"

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este miércoles a "todos" los partidos políticos ser "conscientes" del invierno "durísismo" que se avecina en materia de energía si Rusia utiliza los cortes de gas como un arma de guerra, por lo que les ha instado a que respalden mañana en el Congreso de los Diputados el decreto de ahorro energético del Gobierno.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la ministra de Defensa ha señalado que no concibe que el decreto energético decaiga, al ser preguntada por qué apoyos va a recibir el Gobierno si por ahora el PP se mantiene en el 'no' y mientras socios de investidura como Esquerra Republica y Bildu todavía no han revelado su voto.

"Quiero creer que las fuerzas políticas, todas, van a estar a la altura de las circunstancia, de la guerra, del sufrimiento y de lo que es un compromiso con la Unión Europea", ha asegurado.

Para Robles, "todos los responsables políticos", incluido el Gobierno, tienen la "obligación" de poner de su parte porque el presidente ruso, Vladimir Putin, "no puede ganar esta batalla". "Nadie pensó en este escenario de muerte y tragedia, pero es el escenario que tenemos y nos tenemos que preparar", ha subrayado.

La ministra de Defensa ha insistido en que Putin va a usar su posición de exportador de gas como un "arma clarísima de guerra". "Las cosas no son como nos gustaría que sean, son como son", ha sentenciado.

"VA A HABER MUCHO SUFRIMIENTO"

Por eso, Robles ha reprochado que desde la oposición se hagan "debates tan menores" sobre si unas medidas son buenas y otras no lo son, algo que le "resulta increíble".

"Vamos a tener un invierno duro, va a haber mucho sufrimiento" no solo en Ucrania y "todos tenemos que arrimar el hombro" como se hizo, ha recordado la ministra, durante lo peor de la pandemia y con el volcán de La Palma, o como se está haciendo este verano en la lucha contra los incendios.

Robles ha mencionado que las generaciones más jóvenes han tenido hasta este año, con la invasión rusa de Ucrania, el privilegio de no haber vivido de cerca una guerra como las "terribles" que hubo en el siglo XX. "Ahora nos toca a nosotros" saber actuar, ha reclamado.

Preguntada sobre para qué deben prepararse los españoles este invierno, la ministra ha dicho que "hay que prevenirlo todo" y sobre todo en un contexto de cortes de suministros, de gas e incremento de los precios con un "personaje como Putin" delante.

"Ojalá eso no fuera así, pero en cualquier política siempre debe haber una parte de prevención", ha enfatizado Robles, que ha recordado que desde Europa se han pedido restricciones a "todos los países", reduciendo a España el recorte de gasto energético al 7 por ciento. "Somos europeos y hay que cumplir como país responsable que somos", ha demandado.