López se lanza a liderar el PSOE-M para "ganar Madrid" y "al mal" en 2027 y reivindica la "izquierda valiente"

Dice que Madrid se ha convertido en "epicentro de la peor política" y advierte a Ayuso: "Nos vamos a divertir"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado este jueves su candidatura para la Secretaría General del PSOE-M para "ganar Madrid" y "ganar al mal" con la mirada puesta en 2027 y con una apuesta por "la izquierda valiente".

"Poner en marcha un proyecto de izquierdas valiente (...) Vamos a ganar con una palabra que es la más maravillosa y que mucha gente lleva años destrozándola: la verdad", ha planteado en su intervención en una rueda de prensa en la asociación de Centro del PSOE para presentar su candidatura a liderar a los socialistas madrileños.

López ha comparecido ante los medios arropado por cargos socialistas como la portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa; la secretaria general de PSOE Madrid Capital y directora de la Guardia Civil, Mercedes González, o el secretario general del PSOE de Alcalá de Henares y diputado nacional, Javier Rodríguez Palacios.

"Esta es una decisión estrictamente personal, pero es una misión colectiva. Lo entiendo como una misión de servicio público", ha proseguido el ministro, quien ha descrito Madrid como el "epicentro de un modelo de la peor política", de la "corrupción, la mentura y el bulo" que encarna, a sus ojos, el PP de Madrid.

Así, se ha dirigido a los militantes de Madrid, reconociéndose como "uno de ellos" tras afiliarse en esta federación hace 28 de años. "Yo soy un militante más del PSOE de Madrid", ha remarcado para, a continuación recordar cuando los socialistas "tuvieron el Gobierno" en la región pero no lo consiguieron, citando 2003 --el 'Tamayazo'--, 2015 y 2019 --cuando daba la mayoría con Ciudadanos, pero este decidió mantener al PP en la Real Casa de Correos--.

Sobre esta última ha enfatizado que Ayuso consiguió "el peor resultado de la historia de Madrid" pero ganó Ciudadanos. Actualmente Ayuso tiene una mayoría absoluta con 70 diputados en la Asamblea de Madrid.

UNA "CAUSA COLECTIVA"

López entiende que hay una "causa colectiva" de "miles de militantes socialistas" que tienen que "arrimar el hombro" para conseguir el cambio en Madrid. "Y lo que yo aporto es experiencia", citando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el actual presidente, Pedro Sánchez, y al exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba. "Y toda esa experiencia la voy a volcar para el PSOE-M y para lograr el cambio en Madrid", ha incidido poniendo en valor sus "casi tres décadas" en el PSOE.

El ministro apuesta por cimentar su camino a la Presidencia regional en un "proyecto de izquierdas valiente" y ha advertido de que conoce "las técnicas de la derecha y de la fachosfera". "Conozco muy bien cómo se dedican a insultar, a destrozar al rival, a lanzar bulos, a lanzar mentiras", ha indicado para afirmar que es "perfectamente consciente de la máquina del fango".

Ha señalado que para este proyecto "colectivo" quiere contar con asociaciones, sindicatos, autónomos y pymes para hacer frente al PP. "La verdad es que quiere convertir Madrid en un club privado. La verdad es que ven la sanidad y la educación como un negocio de unos pocos, en vez de como el derecho de todos. La verdad son los recortes y las privatizaciones que viene haciendo el PP en la comunidad de Madrid en sanidad y educación", ha planteado para citar a continuación al entorno familiar de la presidenta autonómica.

"Yo doy hoy un paso al frente y le pido a millones de madrileños, hayan votado o no al PSOE en el pasado, que den un paso al frente para hacer que la verdad reine en Madrid", ha transmitido.

Preguntado por si fue Sánchez quien le pidió que diera el paso, ha reivindicado que es una decisión "personal" pero que él "no va por libre". "Lo que hizo fue respetar mi decisión. Porque el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE saben mejor que nadie que en este partido deciden sus militantes", ha indicado. Sobre su fallido intento de llegar en 2011 a la Presidencia de Castilla y León donde perdió también contra un PP que lleva décadas en el poder, ha afirmado haber aprendido de sus errores y que es "mejor hoy que hace ocho años".

NO HA HABLADO CON LOBATO

López ha explicado también que no ha hablado con el secretario general del PSOE-M dimitido la pasada semana, Juan Lobato, porque es un "militante normal" al que ha mostrado "todo el respeto" y sobre si cree que se presentará contra él ha puesto en el foco que "cada uno toma sus decisiones y en el partido deciden los militantes". Además, preguntado por si dejará el Ministerio, ha apuntado que dejará de compaginar la Secretaría General de los socialistas madrileños con el Gobierno central cuando "Ayuso haga lo mismo", ya que ostenta la Presidencia autonómica y la del partido en Madrid. "Es más, yo no confundiré las instituciones", ha lanzado.

Ante ella, ha llamado a "toda la izquierda valiente" a salir a votar sumando a "sindicatos, vecinos, trabajadores, autónomos... los que saben la verdad de Madrid" frente a una Ayuso que ha identificado como mayor exponente del 'trumpismo' en España.

"No estoy en la Asamblea de Madrid, pero voy a estar en todas partes, creo yo. No me preocupo", ha rematado al ponerle en duda un periodista que pueda hacer una oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid sin siquiera tener escaño en la Asamblea de Madrid.