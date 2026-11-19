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MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido que el mejor Gobierno posible para España sería uno presidido por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y formado únicamente por su partido, advirtiendo las posibles dificultades que tiene gobernar en coalición en el marco legislativo.

Así lo ha señalado este jueves en las jornadas 'Metafuturo 2026', al ser preguntado por la posibilidad de que, si se cumplen las previsiones de las encuestas, PP y Vox estén obligados a entenderse tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

López Miras ha asegurado que está "plenamente alineado" con la posición de Feijóo y ha defendido que España necesita un Ejecutivo "fuerte" que permita adoptar las decisiones que requiere el país. "Cuanta más fuerza tenga el Partido Popular, con más determinación se podrán tomar esas decisiones y de forma mucho más rápida", ha afirmado.

No obstante, ha señalado que no se puede "ignorar la realidad" ni las tendencias que reflejan las encuestas y ha recordado que el propio líder del PP ha asegurado que atenderá a lo que decidan los ciudadanos. "Al final, el Gobierno que tenga España será el que quieran los españoles", ha añadido.

Preguntado por si es fácil gobernar en minoría, como sucede actualmente en su comunidad, López Miras ha reconocido que esta fórmula "complica" la aprobación de leyes y normas, ya que obliga a negociar con otros grupos parlamentarios y, en ocasiones, hace que primen los "intereses electorales o partidistas frente al interés general".

"Aquellas cuestiones que tienen que pasar por el Parlamento son mucho más complicadas", ha explicado.

'CARA A CARA': EXPERIENCIA DE FEIJÓO Y "CORTINAS DE HUMO" DE SÁNCHEZ

Por otro lado, López Miras ha avanzado que seguirá esta noche el 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, augurando que el debate será un reflejo de la campaña electoral desarrollada hasta ahora.

En este sentido, ha pronosticado que Sánchez intentará "distraer la realidad" y dar "vueltas sin querer entrar en el fondo de los asuntos y de los problemas de los españoles", mientras que Feijóo abordará las cuestiones que preocupan a los ciudadanos desde "la gestión, el rigor y la seriedad".

Asimismo, López Miras ha reclamado que los últimos días de campaña sirvan para que los ciudadanos escuchen las propuestas del PP y se alejen del "ruido mediático" y las "cortinas de humo".

RECLAMA QUE LOS FONDOS EUROPEOS DE DEFENSA LLEGUEN A LAS PYMES

Por otro lado, López Miras, que preside el Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, ha defendido que las comunidades autónomas deben tener un papel protagonista en el desarrollo de la industria europea de defensa.

El 'popular' ha reclamado además que los fondos comunitarios destinados a este ámbito lleguen también a las pequeñas y medianas empresas, en un contexto en el que la guerra de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio han situado la seguridad y la defensa, a su juicio, entre las prioridades de la Unión Europea.

Asimismo, ha explicado que desde este Comité están reclamando a la Comisión Europea mayor "flexibilidad" para facilitar el acceso de las pymes a este mercado y garantizar que parte de las inversiones comunitarias reviertan en los ecosistemas industriales regionales.

RECLAMA 400 MILLONES PARA REFORZAR LA RED ELÉCTRICA

En materia energética, López Miras ha denunciado la falta de planificación de la red eléctrica, que está provocando un "cuello de botella" para la implantación y el crecimiento de nuevas industrias en la Región de Murcia.

Ante esta situación, ha explicado que el Ejecutivo regional ha solicitado una inversión de alrededor de 400 millones de euros en la nueva planificación de la red eléctrica para atender las necesidades de las empresas que quieren instalarse o ampliar su actividad en la comunidad.