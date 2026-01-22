López pide a Junqueras "no alimentar polémicas" por su petición de traspasar Rodalies y recuerda que se está discutiendo

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una visita a las instalaciones de la plataforma logística Lookiero, a 8 de enero de 2026, en Miranda de Ebro, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que el traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat de Cataluña "se está discutiendo", pero ha subrayado que "no es momento de alimentar polémicas", tras las críticas del presidente de ERC, Oriol Junqueras, por la gestión del servicio ferroviario después del accidente registrado en Gelida (Barcelona).

En este marco, Junqueras criticó este miércoles "la no inversión y la dejadez del Estado" en Rodalies y reclamó el traspaso total del servicio a Cataluña, después de que se suspendiera toda la circulación de la red a raíz del accidente en el que falleció un maquinista. Asimismo, Junts per Catalunya ha pedido la comparecencia "urgente" del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Parlamento para dar explicaciones por lo sucedido en Rodalies.

Ante estas declaraciones, López ha reconocido en una entrevista en 'Telecinco' que este traspaso de competencias que "se están discutiendo", pero ha recalcado que "ahora mismo no es tiempo de alimentar polémicas", sino de centrarse en el acompañamiento a las víctimas y en garantizar la máxima transparencia.

Asimismo, el ministro ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el lunes y dejó "dos ideas muy claras encima de la mesa". En primer lugar, "el apoyo máximo, absoluto y permanente a las víctimas y a sus familiares", y en segundo lugar, un compromiso de "transparencia absoluta".

"Por supuesto, reiterar la solidaridad y las condolencias y, como dijo el presidente del Gobierno, vamos a estar con las víctimas ahora y siempre, acompañándolas", ha señalado López, mientras ha aludido tanto al accidente ferroviario de Gelida como a la tragedia ocurrida en Adamuz, donde han fallecido 43 personas.

ÓSCAR PUENTE COMO "EJEMPLO DE TRANSPARENCIA"

En este contexto, el ministro ha puesto como ejemplo la actuación del ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha atribuido una política de "transparencia absoluta". "Eso es lo que está haciendo el ministro, compareciendo permanentemente para aclarar todas las dudas que son posibles de aclarar y para que la opinión pública tenga toda la información", ha afirmado.

Además, López ha destacado que Puente atendió a los medios en varias ocasiones a lo largo de la jornada, incluida una comparecencia al final del día, en la que respondió "todas las preguntas que se le quisieron hacer". "Para evitar futuros problemas hay que saber lo que ha pasado, y creo que el Gobierno está siendo absolutamente transparente", ha insistido.

SOBRE EL PP, SE QUEDAD CON LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

El ministro también ha destacado la coordinación entre administraciones tras los accidentes, subrayando la colaboración y la comunicación mantenidas en todo momento con la Junta de Andalucía tras lo ocurrido en Adamuz.

Sin embargo, el titular en Función Pública ha admitido que ya hay "alguna primera declaración entrando ya en la polémica" por parte del Partido Popular, pero que se queda con "el tono de respeto a las víctimas" y con la cooperación institucional.

Preguntado por la reunión entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que fue suspendida tras la tragedia, López ha asegurado que no le consta que exista una nueva fecha fijada para ese encuentro.