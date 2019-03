De Lorza (Cs CLM) pide anular los resultados de las primarias por "irregularidades" en la votación

Actualizado 19/03/2019 19:38:41 CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El afiliado a Ciudadanos y contrincante de Carmen Picazo para las presidenciales en Castilla-La Mancha, José Ramón de Lorza, ha pedido que se anulen las primarias del partido porque que hay "irregularidades" en el sistema de votación "que invalidan el resultado" .

Los tres fallos que ha detectado De Lorza para tener que repetir la votación son la denegación, por parte del partido, para poder acceder al censo electoral; un ataque informático a la página web en la que se votaba telemáticamente; y su acceso denegado a la misma web para ejercer su derecho a voto.

Respecto a este último, De Lorza ha explicado que no tuvo acceso a la web en ninguno de los dos días --8 y 9 de marzo-- que estaba abierto el plazo para votar, por lo que no ha podido ejercer su derecho a voto "ni a las primarias a la Presidencia de España, ni a las primarias de Castilla-La Mancha".

Ha asegurado que se puso en contacto con el partido a nivel regional, pero que finalmente no le dio ninguna solución al problema con su usuario, a pesar de que solicitó "un usuario temporal" para poder votar.

En cuanto al ataque informático que sufrió la página web, ha destacado que ésta estuvo "inoperativa" durante dos horas y media, que posteriormente "no se recuperaron". A ello, le ha sumado un correo electrónico, que ha mostrado ante los medios de comunicación en Madrid, donde se expone que "desde la Secretaría de Organización del partido se indica que se ha sufrido un ataque informático".

"Es un correo que el partido mandó a los afiliados y ahora lo niega", ha resaltado de Lorza que considera que unas elecciones "que se llevan a cabo a través de una web que ha sufrido un ataque informático, no pueden tener validez porque es impresentable".

Por último, ha resaltado que le han "negado el censo electoral" de Castilla-La Mancha, por lo que no ha podido dirigir sus ideas ni su programa a los electores. Según ha contado, Ciudadanos le dijo que no podía dársela porque la ley no permite proporcionar esos datos, pero de Lorza ha asegurado que "no es verdad" porque está amparado que los afiliados "que se presentan como candidatos" puedan ver la lista.

Tres motivos por los que pide "transparencia y democracia" en el partido que traduce en "anular" las primarias y celebrarlas de nuevo. "Me parece que es vaciar de contenido unas elecciones democráticas, hay que anular esas elecciones porque qué fiabilidad tiene el resultado de una web que ha sido hackeada", ha preguntado de Lorza que considera esta situación "inaceptable".

De Lorza ha denunciado esas irregularidades a la Comisión de Garantías de Ciudadanos que, según ha puntualizado, está "esperando a que se pronuncie" ya que no le ha respondido aún a la reclamación. Además, ha criticado que haya tenido que reclamar "desde fuera" porque sigue sin acceso a la intranet del partido.

Loa pasados 8 y 9 de marzo se celebraron las primarias del partido naranja en Castilla-La Mancha donde la concejala albaceteña Carmen Pizaco logró el 94% de los apoyos. En concreto, obtuvo oficialmente 440 votos frente a los 26 que consiguió de Lorza.

En total, hay 1.271 afiliados en la región castellanomanchega, pero sólo 1.142 estaban convocados a las urnas --hay que tener un mínimo de seis meses de afiliación para tener derecho a voto--, de los cuales participaron menos de la mitad, 466.