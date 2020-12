Luis Garicano alerta sobre la cesión de competencias: "Si esto sigue así, en 10 o 15 años puede no existir España"

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano ha advertido este lunes sobre la cesión de competencias del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez a las Comunidades Autónomas, principalmente las de corte independentista.

"En 10 ó 15 años no va a existir España si continúa la tendencia de ceder competencias que son para siempre, mientras que el apoyo del independentismo es cortoplacista", ha asegurado el jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y vicepresidente Grupo Renew Europe.

Durante su intevención en el Foro Next, Garicano ha explicado que la queja más habitual que le trasladan desde las autonomías de cara al reparto de los fondos europeos es que "el gobierno no está dando ninguna certidumbre ni transparencia". "Nadie sabe en España, ni la CEOE, sindicatos, ayuntamientos o autonomías cómo se va a dar este dinero, qué criterios va a tener Moncloa", ha lamentado.

En un coloquio en colaboración con Fundación Cajasol dirigido por el periodista y presidente de Next Educación, Manuel Campo Vidal, Garicano ha lamentado la falta de unidad con el Gobierno central frente a la situación que se da en las autonomías.

Así, ha dicho tener la "impresión" de apreciar una "mejor disposición y sensatez" en los gobiernos regionales "que a nivel central". "Excepto", ha aclarado, en el caso de Cataluña, con un "gobierno desquiciado" que cree que la solución para cualquier problema es la independencia.

El eurodiputado de Ciudadanos ha lamentado que el Gobierno esté disputo a ceder "cosas que son para siempre" y ha recordado que nacionalistas "saben donde van y siempre ganan más en cada negociación" y reclaman más competencias. "La tendencia es dramática. No necesariamente a la salida de Cataluña de España sino a la salida de España de Cataluña", ha señalado Garicano, quien ha alertado que si las concesiones no cesan, "en cuanto vuelvan a dar un golpe como ese no habrá capacidad de reacción".

GESTIÓN DE FONDOS

En esta línea, ha dicho que es "triste" que "España esté muy por delante de países como Bulgaria, Rumanía y otros en PIB y desarrollo" pero aún así no tenga "la capacidad administrativa de gestionar esos fondos". "Le suplicaría al presidente del Gobierno que piense en esto como un problema a medio-largo plazo", según Garicano, porque "es un dinero para construir un futuro mejor para todos los españoles".

De este modo, ha dicho que le gustaría pensar que no el Ejecutivo de Pedro Sánchez no desaprovechará ese dinero y, en este sentido, ha recordado que en el periodo 2014-2020 España "se ha quedado a la cola en gasto y utilización de esos fondos" y además no cuenta con la estructura adecuada.

"No solo por no ejecutarlos sino que no teníamos planes para ejecutarlos. Hemos sido los peores de Europa", ha señalado Garicano, quien ha incidido en que el Gobierno "no ha elaborado un proyecto con gente competente" porque "está creando un mecanismo muy dependiente del sector público y también de una oficina muy politizada". "Si lo hacemos mal, Europa no estará ahí a la siguiente", ha dicho.