Macron recibirá el Collar de la Orden de Isabel la Católica durante su visita de Estado a España esta semana

Archivo - El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, será condecorado con el Collar de la Orden de Isabel la Católica, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, durante su visita de Estado a España, en la que tiene previsto reunirse con el Rey y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden de concesión de esta condecoración, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de septiembre.

El Gobierno también ha decidido condecorar con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Brigitte Marie-Claude Macron, esposa del presidente de la República Francesa, así como al ministro de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Además, el BOE ha publicado la decisión del Gobierno de conceder la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al ministro del Interior francés, Laurent Nuñez; a la ministra de Cultura, Catherine Pégard, y al ministro de Transportes, Philippe Tabarot.

Emmanuel Macron realizará el 29 y 30 de septiembre una visita de Estado con la que busca escenificar el refuerzo que ha experimentado la relación bilateral durante sus dos mandatos y del que el Tratado de Amistad supone la máxima expresión, de ahí la confianza en que pueda quedar definitivamente ratificado muy pronto, según trasladan desde el Elíseo.

La visita de Estado, la primera de un mandatario francés desde la realizada en 2009 por Nicolás Sarkozy, se produce unos meses antes de que Macron complete su segundo y último mandato y tiene por objetivo poner de manifiesto la profundidad de la relación en múltiples ámbitos así como la fuerte convergencia que hay entre los dos países en el ámbito europeo.

La agenda, como es habitual en este tipo de desplazamientos, contempla un recibimiento con todos los honores por parte de los Reyes en el Palacio Real a Macron y a la primera dama, Brigitte, junto con una cena de gala, así como sendos encuentros del presidente galo con Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

TRATADO DE AMISTAD

No tendrá lugar, sin embargo, con el nuevo Tratado de Amistad ya ratificado y en vigor. El acuerdo, suscrito por Sánchez y Macron en la última cumbre bilateral celebrada en enero de 2023 en Barcelona, está pendiente de la aprobación en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría, una vez que el Tribunal Constitucional dictaminó esta semana que el texto no es contrario a la Carta Magna.

La ratificación por la parte española --Francia ya completó su proceso hace tiempo-- se vio demorada por las dudas constitucionales que le planteaba al PP el artículo que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros español con una cierta periodicidad, y viceversa.

Por otra parte, la crisis en Ceuta también estará presente en este viaje. Desde el Elíseo recuerdan que Macron se apresuró a mostrar su solidaridad con España tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio y que fue uno de los países que no firmó la carta de 22 líderes cuestionando la política migratoria española.

Además de los encuentros con el Rey y con Sánchez, está prevista la firma de una quincena de declaraciones conjuntas sobre cuestiones como la energía, la lucha contra la desinformación o la lucha contra el narcotráfico en los océanos, así como un foro económico en el que participarán empresas de ambos países.

El presidente francés ha puesto especialmente el foco en la recta final de su mandato en todo lo relativo a las amenazas que plantean tanto la IA como las redes sociales para los más jóvenes y el Gobierno francés ha presentado una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, aún pendiente de aprobación.

En este sentido, su agenda en Madrid prevé un encuentro con estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para hablar sobre la democracia en Europa en la era digital en el que el mandatario aceptará preguntas de los asistentes con la vista puesta en los desafíos que plantean las redes sociales y la responsabilidad de plataformas y empresas digitales, según ha informado la Embajada francesa.

Asimismo, el mandatario galo también tiene previsto visitar el Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen) con el fin de poner el foco en la cooperación franco-española en esta materia y la importancia que tienen las capacidades espaciales a la hora de proteger la soberanía europea.