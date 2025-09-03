Los magistrados Martínez Arrieta y Lucas toman posesión como presidentes de dos salas clave del Supremo

La Sala de lo Penal investiga a los aforados y la de lo Contencioso-Administrativo controla la legalidad de los acuerdos del Gobierno

Los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas han tomado posesión este miércoles como presidentes de la Sala de lo Penal y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), respectivamente, cargos que ejercían interinamente desde hace meses.

El acto se ha celebrado en el Salón de Plenos del alto tribunal y ha estado encabezado por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TS, Isabel Perelló. También ha acudido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha reconocido públicamente la "magnífica trayectoria" de Martínez Arrieta y Lucas en declaraciones a la prensa horas antes de la toma de posesión.

En la atención a medios que ha organizado este miércoles en la sede del Ministerio antes del acto, Bolaños ha reconocido a su vez la "extraordinaria trayectoria" de "las dos candidatas que no resultaron elegidas", en referencia a Pilar Teso y Ana Ferrer.

"Deseo toda la suerte y todo el mejor de los desempeños para los nuevos presidentes de la Sala Segunda y la Sala Tercera. Conociendo su trayectoria, seguro que harán una magnífica labor", ha manifestado, al tiempo que ha celebrado que se cubran las últimas presidencias de sala del Supremo que quedaban por nombrar.

El ministro ha insistido en que "es el momento de recordar" la "grave crisis institucional" que provocó el bloqueo del CGPJ y "también de recordar que desde hace un año el Poder Judicial funciona con normalidad".

"Con los dos nombramientos de los dos presidentes de Sala del Supremo que hoy se van a celebrar en la propia sede del alto tribunal, ponemos fin a esta primera fase de nombramientos del CGPJ y la justicia está funcionando con normalidad, lo cual es una buena noticia para el Estado de Derecho y para nuestra democracia", ha añadido.

La toma de posesión ha tenido lugar después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara sus nombramientos el pasado 28 de agosto, casi un mes después de que el CGPJ --tras meses de varios intentos-- les ratificara como presidentes de salas.

Martínez Arrieta y Lucas, candidatos impulsados por el sector conservador del órgano, consiguieron el aval del Pleno del CGPJ tras la retirada de sus únicas contrincantes, Teso y Ferrer --respaldadas en un principio por el ala progresista--, para desencallar ambos nombramientos en puestos claves.

La importancia de la Sala de lo Penal radica en que es la llamada a investigar y juzgar aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados --como José Luis Ábalos--, entre otros altos cargos, como el fiscal general; mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos planteados.

Martínez Arrieta --número uno en el escalafón judicial-- ocupaba interinamente el cargo de presidente de la Sala de lo Penal desde el pasado diciembre, después de que se expirara el mandato del magistrado Manuel Marchena. Por su parte, Lucas --número tres-- presidía también de forma interina la Sala de lo Contencioso-Administrativo desde diciembre de 2022, cuando el magistrado César Tolosa pasó al Tribunal Constitucional.