Maíllo pide abandonar el "fulanismo" sobre el candidato de Frente Amplío e insiste en tender la mano a Podemos

El coordinador Federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, clausura la Jornada 'Nacionalidad española de los descendientes del exilio', en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MURCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado este jueves abandonar el "fulanismo", en referencia a centrar el debate sobre las personas, y volver a centrarse en la "sustancia" de la política, recalcando que todas las personas que suenan para ser candidato de Frente Amplio le parecen bien, incluso los perfiles de su formación.

También ha manifestado que este nuevo proyecto tiene que incluir al máximo de organizaciones para ser un verdadero Frente Amplio, lo que supone de nuevo un mensaje de mano tendida a Podemos.

"A mí nos va a parecer bien el candidato que elijamos. Cuando me hablan de las personas que se alude, a mí me parecen bien todas, y me parecen bien las nuestras también", ha afirmado en rueda de prensa este jueves en Murcia, donde desplegará varios actos.

Todo ello en relación al revuelo que ha suscitado tras proponer Más Madrid que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno pero encabezando la lista por Barcelona. Mientras, el propio Maíllo dijo este miércoles que Colau le parecía una "magnífica candidata" y veía amplia disposición hacia ella en el seno de su organización.

TONI VALERO ES UN REFERENTE

Por otro lado, el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, se presentará a las primarias internas de la formación para elegir a los referentes electorales que formarán parte de la candidatura de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N.

Precisamente Maíllo ha ensalzado el perfil de Valero, quien es también un diputado en el Congreso que ha destacado por la defensa de los pequeños agricultores y por el mundo rural. "Es un referente formidable también en el espacio político", ha agregado Maíllo para insistir en que abogan por "abandonar el fulanismo" y ponerse en la "sustancia de la política", que son las propuestas para atender las necesidades de la gente.

Además, ha vuelto a insistir en que la propia marca que han elegido, Frente Amplio, implica que deben incluir al "máximo número de organizaciones" que se identifiquen con unos principios programáticos comunes, dado que una candidatura de unidad es el "instrumento" para resolver los problemas de la gente.

UNA IZQUIERDA PARA TODO EL PAÍS, NO TROCEADA

"En IU lo tenemos claro. Somos una organización responsable en este momento histórico y apelamos a incorporar en el Frente Amplio a todas las organizaciones que quieran formar parte de esa construcción de esperanza", ha declarado.

Por tanto, ha emplazado a sellar el día 16 de octubre, la última fecha para resolver coaliciones electorales, un proyecto de izquierdas "lo más amplio posible" y que tenga un carácter federal, no troceado por regiones, porque la clase trabajadora es la misma en todo el país.

BAJAR EL PRECIO DE LA CESTA DE LA COMPRA

Por otro lado, Maíllo ha insistido en que la movilización social ha sido clave para que la izquierda alternativa pueda "doblegar" al PSOE y lanzar decretos de vivienda con medidas como la prórroga de contratos o la prohibición de desahucios a la población vulnerable.

El líder de IU ha destacado que la vivienda es un elemento central de la contienda electoral del 29N y ha destacado que también van a lanzar propuestas para intervenir y reducir el precio de los productos básicos de la cesta de la compra.