Maíllo, Sira Rego y Lara Hernández, entre los dirigentes que arroparán la candidatura de IU, Sumar y Equo en Cyl

Archivo - La coordinadora de Sumar, Lara Hernández (d), la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal (i), y el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo (c), durante el 13º Congreso Confederal de CCOO, a 19 de junio de 2025, en Madrid (Esp - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de IU, Antonio Maíllo; la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández; y la eurodiputada Estrella Galán son algunos de los referentes estatales que arroparán en campaña a la candidatura de IU, Sumar y Verdes Equo a las elecciones autonómicas de Castilla y León.

Según han indicado fuentes del espacio a Europa Press, la agenda de actos sigue perfilándose si bien el día 7 se prevé un mitin con presencia de Maíllo, Sira Rego y Hernández para arropar a sus candidatos en los comicios del 15-M.

Precisamente hoy la coalición ha presentado su lema para la campaña, 'Defender lo común' para poner de esta forma el "abandono" que sufre la ciudadanía de Castilla y León tras años de "desidia, incompetencia y políticas privatizadoras" por parte del PP en materia de servicios públicos.

"Merecemos una sanidad pública fuerte y cercana, independientemente de dónde vivamos. Merecemos servicios públicos que garanticen los cuidados; un transporte público que favorezca la movilidad y políticas de vivienda que aseguren alquileres accesibles y permitan que la juventud construya su proyecto de vida aquí", han destacado desde la candidatura que encabeza Juan Gascón.

