Malestar en Sumar por la ausencia de ministros del PSOE en el debate en el Congreso sobre el decreto de vivienda

(I-D) La ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; durante una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ausencia de ministros del PSOE, y en especial de la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el debate de este martes en el Pleno del Congreso sobre la convalidación del decreto de prórroga de alquileres ha generado malestar en Sumar, que ha protagonizado la defensa de la norma.

El decreto ha sido defendido por el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que contaba con el apoyo en la bancada del Gobierno de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, pero sin ningún integrante del ala socialista en el Ejecutivo.

La incomparecencia de la ministra de Vivienda, que tenía que intervenir en el Pleno de la Cámara Alta a una pregunta y una interpelación, ha sido subrayada por el diputado de Sumar y coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello.

Pisarello ha lanzado que no han visto suficiente implicación del PSOE a la hora de tratar de conseguir los apoyos suficientes para aprobar el decreto y que la ausencia de la ministra de Vivienda demostraba que su departamento ha hecho "poco y tarde en esa materia".

Mientras, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, se ha preguntado en las redes sociales "dónde está" la ministra, para agregar que la política "no es cuestión de expectativas frustradas, "sino de quién hace bien (o no) su trabajo". "Esa es la vara de medir", ha zanjado.

"Tienes la autoridad, la brújula y el horizonte", ha elogiado a Bustinduy el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, quien antes ya había afeado a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ni siquiera sabía lo que pensaba de la prórroga de alquileres.

Diversas fuentes de Sumar han mostrado contrariedad y enfado por el plante de dirigentes de peso del PSOE en un debate tan trascendental como el de la prórroga de alquileres, pues la vivienda es el principal problema de los ciudadanos.

De hecho, el portavoz del PP en Vivienda en el Congreso, Daniel Pérez, ha confrontado la ausencia de los ministros socialistas en un decreto clave para Sumar, lo que evidenciaba la fractura en el seno del Ejecutivo.