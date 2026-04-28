Díaz llama a la movilización social si el Congreso tumba el decreto de prórroga de los alquileres

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España)- Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado a la movilización social desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros si el Congreso tumba esta tarde el decreto para prorrogar los contratos de alquiler.

Díaz ha advertido de que el Ejecutivo "no será el responsable" de que la Cámara Baja haga decaer el decreto, sino que será responsabilidad de aquellos que voten en contra del mismo.

En todo caso, ha afirmado que, aunque "hay batallas que se pierden en las Cortes, están ganadas en la calle".

"El llamamiento es a la movilización social. Los derechos se ganan desde los Ejecutivos, desde los sindicatos, desde los colegios profesionales y desde la movilización. Por tanto, si deciden tumbar la norma, yo clamo a la ciudadanía a que se organice", ha enfatizado la ministra.

Díaz ha indicado que desde Sumar "no se van a rendir" y estudiarán "todas las medidas posibles para continuar defendiendo a la gente".

"Unos se colocarán del lado del daño, de la destrucción y del mal, y desde luego, el Gobierno de España sigue trabajando por el bien y por mejorar la vida de la gente", ha remarcado la vicepresidenta segunda.

Díaz ha recordado que la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía, a quien ha instado a seguir el debate de esta tarde en el Congreso sobre la convalidación del decreto de alquileres para saber lo que opina y vota cada uno.

En todo caso, la ministra ha señalado que desde que este decreto entró en vigor hace un mes, son "miles y miles" de ciudadanos los que han instado a sus caseros a que les prorroguen los contratos de alquiler.

En este sentido y preguntada por si Sumar se equivocó al empujar a su socio de Gobierno a aprobar esta norma pese a saber que no contaba con apoyos suficientes en las Cortes, Díaz ha señalado que la estrategia fue "acertada", pues durante el mes en que ha estado en vigor ha favorecido a "miles de personas". "Hicimos esa apuesta sabiendo lo que hacíamos. Dimos una oportunidad (a los inquilinos) y hemos acertado", ha indicado.

CUERPO: ES UNA NORMA POR LA QUE ESTÁ "EMPUJANDO" TODO EL GOBIERNO

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que los proyectos que salen del Consejo de Ministros "son entendidos por todos los ministros como proyectos del Gobierno", por los que todo ellos deben "empujar y trabajar, con todos los esfuerzos posibles", para su convalidación en el Congreso.

En línea con lo manifestado por la vicepresidenta Díaz, Cuerpo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las encuestas que se han publicado en los últimos días constatan que el apoyo popular a esta medida es "transversal", independientemente del partido al que se vote.

"Creo que le corresponde a cada partido, en este caso, pues, explicar y explicitar el sentido de su voto en la convalidación de esta tarde, pero, en cualquier caso, si se cumplen las perspectivas a tenor de los votos anunciados por los partidos y no hay una convalidación, es importantísimo seguir trabajando. Estamos ante una emergencia habitacional, y vamos a seguir remangándonos, buscando soluciones y herramientas a futuro que puedan tener también la suficiente mayoría como para que salgan adelante", ha concluido Cuerpo.