Manifestantes cortan el puente de Zurriola (San Sebastián) en una nueva protesta a favor de Gaza

SAN SEBASTIÁN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 3.000 manifestantes han cortado el puente de Zurriola de San Sebastián en torno a las 19.30 en una nueva protesta a favor de Gaza.

Así lo ha asegurado un portavoz de la plataforma Palestinarekin Elkartasuna a Europa Press, que ha explicado que la movilización responde a la convocatoria de DisruptComplicity a nivel global.

En señal de protesta, dos de los manifestantes se han colgado a cada lado del puente, cortando la vía pública que da acceso al Palacion Kursaal. "Esas personas durarán hasta que se pueda porque simboliza el corte de relaciones con Israel por el genocidio de Gaza", ha señalado.

Este corte ha provocado la indignación de muchos viandantes que han tenido que ser obligados a desviar su camino hacia el puente de Santa Catalina.

Los afectados por la manifestación han protestado contra la Ertzaintza porque aseguraban que los manifestantes estaban empujando para no permitir el paso.

Por su parte, un miembro de la Ertzaintza ha señalado a Europa Press que no podían hacer nada y que estaban esperando la llegada de los Bomberos para recoger a las dos personas que se han colgado del puente.

En la concentración se han ondeado banderas de Palestina y se han escuchado gritos que pedían el "boicot a Israel" y que aseguraban que "no es una guerra es un genocidio". Además, han extendido una pancarta en la que se leía "Israel suntsitu urriak 4 iruñeral".