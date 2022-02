Mañueco advierte de que la igualdad no es negociable y rechaza chantajes por privilegios de provincias

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido este martes de que la igualdad "no es negociable" y ha rechazado la posibilidad de ceder a chantajes por privilegios de unas provincias sobre otras para lo que se ha comprometido a defender la cohesión territorial en el "camino de éxito" que han recorrido los 'populares' en los últimos 35 años.

Estos son algunos de los mensajes que ha trasladado Fernández Mañueco en su intervención tras la reunión de la Junta Directiva del PP autonómico celebrada dos días después de las elecciones del 13 de febrero que, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, ha ganado el PP con un programa que, según ha aclarado también, va a ser "la referencia" en las negociaciones que comenzarán los 'populares' con los partidos con mayor presentación y para lo que ha pedido el respaldo de la Junta Directiva que ha recibido "por aplausos y por asentimiento".

"La igualdad no es negociable para el PP", ha zanjado Fernández Mañueco que ha explicado que su partido no tiene líneas rojas pero "sí principios". "Si alguien piensa que el PP va a dar un paso atrás en defender la igualdad social, la igualdad laboral y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se equivoca", ha advertido el presidente autonómico del PP que ha aclarado también que la cohesión territorial "no es negociable", como otros asuntos como la integridad autonómica, la defensa de España y la integración en Europa.

"Se equivocan de cabo a rabo", ha sentenciado el presidente del PP y candidato a revalidar la Presidencia de la Junta de Castilla y León, advertencia que ha hecho extensiva tanto a los que pretendan "trocear" la Comunidad Autónoma, a los que quieren "debilitar" o "desmembrar" el país o a los ponen en duda la integración en Europa y quieren "romper lazos" con un proyecto del que dependen las vacunas, la PAC o infraestructuras europeas.

Fernández Mañueco ha trasladado otra advertencia para aclarar que el futuro de Castilla y León no pasa por los sillones. "Esto va de personas y de políticas concretas en favor de las personas", ha explicado el dirigente 'popular' que ha recogido el "mandato" de los castellanos y leoneses para "liderar" e "impulsar" el futuro de la Comunidad en una nueva etapa "claramente ilusionante".

"Podría haber sido de otra manera pero las cosas son como han sido", ha admitido Fernández Mañueco quien se ha mostrado "muy satisfecho y orgulloso" del resultado conseguido en las elecciones adelantadas que convocó, ha reiterado, para evitar que el futuro de Castilla y León se decidiese en los despachos, sin transparencia, apoyado por tránsfugas y "a espaldas" de la Comunidad.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el futuro Gobierno de la Junta no va a tener "el nivel de riesgo" y "la amenaza constante" de una moción de censura, como tuvo el precedente, ha insistido para sentenciar que una de las conclusiones del resultado electoral del domingo ha sido la pérdida de 19 escaños por parte de PSOE, Ciudadanos y Podemos, a los que los electores les han dicho "con claridad, así no".

El presidente del PP de Castilla y León también ha significado la movilización de los ciudadanos con una participación "casi en los mismos porcentajes" que en los comicios compatibilizados con las municipales, a pesar, ha ironizado, de que muchos reprocharon que se hacían en la sexta ola, con previsión de lluvia y en solitario, augurios que, en su opinión, sólo buscan desmovilizar a los electores que, sin embargo, ha dado "un ejemplo de democracia".

"Somos una Comunidad tan histórica como las demás", ha reivindicado el dirigente 'popular' que ha expresado su "orgullo" por la "dignidad" demostrada por los castellanos y leoneses a los que quiso "dar la palabra" en unas elecciones que iban "de eso", de otorgar la voz a los ciudadanos, y ha hecho un agradecimiento tanto a los que han votado al PP como a los que se decantaron por otras opciones políticas.

Finalmente, se ha comprometido a poner a Castilla y León "por encima de todo y de cualquier cosa" y, tras reivindicarse como una persona que se siente "cómoda" con el diálogo porque es "la horma del zapato" de la forma de entender la política del PP de Castilla y León, ha garantizado que dialogará "hasta la extenuación" para dar a la Comunidad "el mejor gobierno posible", con el reto de que sea en "solitario".