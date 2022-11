Mañueco culpa a Sánchez de no querer que la Agencia Espacial esté en León

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no querer que la sede de la Agencia Espacial Española esté en León al introducir en los criterios de adjudicación algunas cuestiones que, a su juicio, podrían obedecer a "favoritismos políticos".

El presidente ha respondido de este modo a una pregunta planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ante el Pleno de las Cortes que ha arrancado este martes, donde el líder del PSOE se interesó por la estrategia que sigue la Junta en cuanto al proceso de descentralización de sedes.

Ante esta cuestión, Mañueco se ha preguntado por qué el Gobierno central ha introducido como uno de los requisitos para la ubicación de la Agencia Espacial Española la existencia de un aeropuerto internacional a menos de 100 kilómetros. "¿Por qué a 100 kilómetros, no a 75 o a 150?", se ha preguntado el presidente de la Junta, a lo que ha respondido este criterio obedece a que Sánchez "no quiere que León tenga la Agencia Española Espacial".

"Esa es la verdad", ha zanjado Mañueco, quien ha considerado que si el reparto se hace por "favoritismos políticos" serán los socios del Gobierno central los que "se llevarán la tajada más grande".

Con esta argumentación el presidente de la Junta se ha referido además a Tudanca para recordarle que su única aportación en este proceso es "enredar". "Lo único que le preocupa es que Sánchez siga en La Moncloa a cualquier precio", ha defendido, al tiempo que ha insistido en que la estrategia de la Junta para lograr esta sede es "buscar la estabilidad desde la cohesión y el diálogo".

"Es decir, ninguna estrategia", ha respondido Tudanca, quien ha insistido en que Mañueco "ha renunciado a gobernar". "El que no ejerce competencias es un incompetente, todo lo que hace es pedir a los demás y no ejercer su responsabilidad, no podemos seguir siendo la Comunidad que más población pierde mientras usted y su gobierno se cruzan de brazos y entorpecen la posibilidad de traer más sedes", ha lamentado.

De este modo, Tudanca ha recordado que actualmente Castilla y León es sede de 27 centros descentralizados que dan trabajo a 3.340 personas. "Todos estos centros han llegado a Castilla y León de manos del Gobierno del PSOE, ninguno del PP, y ninguno gracias a la labor de la Junta", ha criticado Tudanca, quien ha acusado a la Junta de "esconderse" cuando debe "priorizar" un lugar en la Comunidad como sede de otro organismos nacionales, tras lo que ha recordado el "escándalo" de introducir en la puja por la Agencia Espacial a Palencia.

"Tiene que priorizar y mojarse por escrito, de no ser así demostrará una vez más que no lidera nada", ha zanjado Tudanca, quien ha reclamado a Fernández Mañueco que convoque a la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputaciones para establecer la estrategia de la Comunidad en cuanto al proceso de descentralización.

"Qué me hable de ambición cuando lleva desde el 13 de febrero arrastrándose por esta Comunidad suena a chiste", ha afeado Mañueco, quien ha criticado que Tudanca pida ahora una Conferencia de Alcaldes cuando Sánchez "no lo hizo".

"La estrategia de su partido es buscar enfrentamientos territoriales tensiones y generar agravios", ha afeado Mañueco, quien ha criticado el "castigo" del Gobierno central con Castilla y León, algo que, como ha señalado, se hace evidente con el reparto de fondos europeos o con el Presupuesto general del Estado que "cede" al "chantaje de Esquerra y Bildu".

"Usted habla de descentralización y parece que ustedes se descentran, el gobierno de Castilla y León hemos cumplido con nuestra misión ahora le corresponde a Sánchez que es el que ha iniciado el proceso, ha puesto los criterios y le corresponde tomar decisiones", ha concluido.