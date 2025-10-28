Mañueco eleva la gastronomía y patrimonio de CyL a la "primera división" e invita a disfrutar de la región en otoño

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), presenta la Campaña de Turismo de Castilla y León, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha elevado la gastronomía, el patrimonio y las catedrales de la región a la "primera división" y ha invitado a visitarla y disfrutar de ellas en el mes de otoño, subrayando la oferta cultural y la naturaleza como principales atractivos turísticos y poniendo en valor la posibilidad de realizar "muchos viajes" en un mismo territorio.

En un acto organizado este martes en Madrid para presentar la campaña de turismo de la temporada otoñal, cuyo lema es 'Un viaje que merezca la pena. Ahora más que nunca', Mañueco, que ha estado acompañado por los influencers David Galán 'Redry' y Alba Saenc, ha destacado la diversidad de los paisajes castellanoleoneses y la posibilidad de llegar hasta ellos "sin hacer grandes desplazamientos".

"No son sólo las grandes montañas, sino los conjuntos de media montaña, que ahora cambian del verde a ese marrón, ocre, oro: merece la pena", ha expresado, enumerando opciones como la visita al Lago de Sanabria, Las Médulas, la Montaña Palentina, la Sierra de Gredos o la Sierra de Francia, lugares que "invitan a desconectar" y a vivir "experiencias únicas".

DEL GUISO A LA COMIDA DE VANGUARDIA

En su opinión, es un "buen momento" para acudir a Castilla y León, un territorio donde "la gastronomía, las catedrales y el patrimonio son de primera división" y en el que "en cualquier pueblo hay un lugar donde se puede comer de manera maravillosa".

De esa forma, Mañueco ha incidido en que Castilla y León tiene "más de 5.0000 establecimientos de todo tipo" que apuestan por la comida tradicional y la innovación, con "varias decenas" de restaurantes que cuentan con estrellas Michelin.

"Somos capaces de hacer un buen guiso, pero también comida de máxima vanguardia", ha abundado, antes de agradecer el "esfuerzo" del sector privado para impulsar la oferta gastronómica.

LAS 9 RUTAS DEL VINO

Además del turismo micológico y actividades como las 9 Rutas del Vino para disfrutar de las 17 denominaciones de origen que se enmarcan en el territorio, el presidente ha resaltado la exposición de las Edades del Hombre de Zamora, que se podrá visitar en la Catedral y en la iglesia de San Cipriano, un conjunto que entremezcla el diálogo, la religión, la cultura y el arte y que se podrá visitar hasta el próximo 5 de abril.

En un comunicado, la Junta de Castilla y León ha enumerado también iniciativas como el IX Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico 'Soria Gastronómica', que se celebra estos días en Soria, así como las Jornadas Gastronómicas 'Cruzando la Raya. Sabores de la Frontera', además de exposiciones como 'EsperanZa' o la muestra 'Insound and Instructure', de la artista Yoko Ono, en el MUSAC de León.

De la misma forma, el Gobierno castellanoleonés ha remarcado la oferta de turismo rural para el descanso, con las 'Posadas Reales' como emblema.

La difusión de la campaña se realizará tanto en medios autonómicos como nacionales y también a través de creadores de contenido que suman 1,5 millones de seguidores en redes socailes.