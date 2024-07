Mañueco reclama a Sánchez que dé las explicaciones que no ha dado hasta ahora tras ser citado ante el juez

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado de acuerdo con que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez haya sido llamado a declarar por el caso judicial de su mujer, Begoña Gómez, y ha afirmando que "debe dar explicaciones" ante el juez y "aclarar" las cuestiones que "no ha querido" esclarecer hasta ahora.

"Yo creo que lo que debe hacer Sánchez es ir a dar explicaciones ante el juez y aclarar las cuestiones que no ha querido aclarar en otros ámbitos, como en el parlamentario o en el ámbito de los medios de comunicación", ha expresado Mañueco minutos antes de la Junta Directiva Nacional del PP, que se celebra en Madrid.

Así pues, ha opinado que "nunca en la historia de España" se había deteriorado la imagen del Gobierno "en tan poco tiempo" y "especialmente" la del presidente tras ser llamado a declarar por el caso de su mujer, y ha considerado que "los asuntos de corrupción en su entorno y en el partido le están acorralando".

"Tengo por costumbre respetar las decisiones de los jueces, tanto si me gustan como si no me gustan, si me benefician como si no me benefician", ha ironizado el presidente de la junta de Castilla y León haciendo referencia a los comentarios del PSOE al respecto.

DEMANDA UNA CONFERENCIA DE PRESIDENTES POR LA SITUACIÓN MIGRATORIA

Por otro lado, Mañueco ha criticado que España se encuentra ante una crisis migratoria porque el presidente del Ejecutivo "lleva un año sin hacer nada, o muy poco" y ha exigido que se tome "en serio" la situación y convoque una Conferencia de Presidentes autonómicos para abordarla.

"Se necesita convocar una Conferencia de Presidentes, que hace más de dos años que no se convoca, para hablar de estos y otros asuntos y tomar en serio un plan integral sobre la inmigración", ha opinado, recalcando que pese a que en Castilla y León son solidarios y quieren acoger a los menores, "necesitan" la colaboración económica del Gobierno "que no llega, o es insuficiente".

Preguntado sobre si considera que este martes se admitirá a trámite en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería, Mañueco ha contestado que parece que "tienen ya los votos inicialmente" para sacarla adelante sin la ayuda del PP. "Ya veremos", ha añadido.

Por último, ha reiterado de forma determinante que pese a la reciente ruptura del Gobierno autonómico con Vox, desde el PP no se están planteando ir a una repetición electoral. "Mi intención en estos momentos es agotar la legislatura y en eso estamos", ha concluido.