Mañueco señala a Tudanca como "cómplice" de Sánchez con el "robo" a CyL ante la condonación a Cataluña

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, como "cómplice" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el "robo" a la Comunidad ante la condonación del 15.000 millones de deuda a Cataluña.

Mañueco ha respondido de este modo a la intervención de Tudanca en el transcurso del Debate sobre el Estado de la Comunidad, donde ha señalado que el PSOE únicamente conduce a la senda "de la división, del enfrentamiento, de la ruina económica y del paro".

En su réplica a Tudanca el presidente le ha acusado de agarrarse a las estrategia de Ferraz, al tiempo que ha señalado que ha soltado "su discurso amargo de siempre, repleto de crispación y de cortinas de humo". "Usted traga con todo, usted traga con los indultos, usted traga con la amnistía y, como si no tuviéramos suficiente con eso, va a tragar con los 15.000 millones de euros que se van a perdonar a sus socios separatistas, y la financiación singular que es un robo a Castilla y León".

Fernández Mañueco ha respondido a las críticas de Tudanca, quien le ha recordado que las Cortes celebran este miércoles el Debate del Estado de la Comunidad ante sus numerosas alusiones al Gobierno central. "Hablo mucho de Sánchez y del gobierno de España, hablo de aquello que nos afecta, hablar de los privilegios jurídicos y económicos a sus socios, ¿eso nos afecta o no nos afecta? Salga usted a la calle y pregúnteselo en todas esas reuniones que dice que va a tener los colectivos sociales", ha señalado el presidente.

"Tienen las manos manchadas de corrupción política y económica que perjudica gravemente a las personas de Castilla y León y de España, usted, señor Tudanca, va a tener que retratarse mañana, van a elegir entre Sánchez o Castilla y León, van a votar sobre la amnistía, van a votar sobre el robo a Castilla y León, el perdón de la deuda a sus socios separatistas es un atraco a nuestros bolsillos", ha defendido Mañueco.

En su intervención, Alfonso Fernández Mañueco ha recordado a Tudanca que cuando formó gobierno con Vox predijo que sería "un gobierno fallido". "Falla más que Tezanos", ha ironizado, tras lo que ha reclamado al socialista que escuche la calle.

"La gente no le cree y no seré yo el que le distraiga a usted, ahora se va a tener que tragar las palabras de soportar la comparación de la agonía del gobierno de Sánchez, esa agonía diaria, usted es sólo el portavoz del gobierno de Sánchez, que no es capaz de presentar unos presupuestos, mucho menos aprobarlos, ni de leyes, excepto la infame ley de amnistía".

Para el presidente de la Junta, Luis Tudanca "no tiene criterio alguno" y "se somete a lo que diga su amo" en un PSOE "que ha dejado de tener ideas, palabras y prinicpios. "Sólo defiende las posiciones tácticas que interesan a la supervivencia de Sánchez y la gente lo sabe, la gente en Castilla y León ya les ha calado, "si la amnistía fue una traición, el acuerdo de financiación es un robo", ha señalado.

Tras escuchar la réplica de Mañueco el líder socialista de Castilla y León le ha recordado que es presidente "gracias a Vox", al tiempo que le ha acusado de llenar su discurso de "bulo tras bulo" al hablar de crecimiento de población cuando "se ha duplicado la pérdida de población en diez años".

De este modo, el portavoz socialista ha afeado que Mañueco le tilde de corrupto con el PP "de la enredadera, el de la púnica, el de la Gürtel, el de yo soy la administración". "Hombre que si usted me hable a mí de corrupción...", ha cuestionado.

"¿Para qué sirve usted, señor Mañueco?", ha preguntado Tudanca, quien ha respondido "para nada". "Los únicos que han robado a los castellanos y a los leoneses son ustedes, es el Partido Popular, el de las mayores tramas de corrupción de la historia de este país", ha zanjado.

DIÁLOGO SOCIAL

El secretario autonómico del PSOE ha criticado a la Junta por "desmantelar" el diálogo social. "Incluso han dado la estocada final al Servicio de Mediación Laboral en una jugada de profundas convicciones democráticas, cuando les molesta alguien, cuando necesitan una mayoría democrática que no tienen. Pues arreglado, cambian la ley, cambian la mayoría y se cargan el SERLA. Muy democrático todo", ha afeado Tudanca.

Sin embargo, Mañueco ha contestado que al PSOE "le molesta profundamente" que se alcancen acuerdos en el marco del Diálogo Social. "A usted le gustaría ser el enterrador del diálogo social en Castilla y León porque lleva años queriendo publicar su esquela", ha señalado Mañueco, quien ha recordado que se han rubricado trece acuerdos y "va a haber más".