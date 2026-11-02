El mapa de la izquierda tras el registro de las listas electorales: Baleares se une a Valencia como referente de unidad

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MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Valenciana y Baleares serán las dos comunidades que dispondrán de una papeleta unitaria de la izquierda alternativa en estos comicios del 29N tras el registro de las listas electorales al Congreso por parte de los partidos políticos.

En un contexto en el que la fractura es la tónica general entre Frente Amplio y Podemos, ambas fuerzas sí confluyen en la misma candidatura junto a Nueva Canarias en el archipiélago, bajo la marca 'Unión del pueblo canario'.

Con el registro de las listas electorales, Frente Amplio presenta candidaturas a la Cámara Baja aunque renuncia a tener listas en los casos de Teruel, Ceuta y Melilla. En la provincia aragonesa, la Chunta Aragonesista optó por no presentar candidatos para maximizar el voto progresista en favor del PSOE, pese a la oposición de IU.

Respecto a Podemos, la formación presenta lista propia en la mayoría de circunscripciones pero renuncia a candidatura propia en Cataluña y ERC, al llegar a pactos de colaboración con ERC y Ara Més para ir en sus listas como independientes.

El mapa electoral de la izquierda, teniendo en cuenta también a las formaciones de corte soberanista, prima la fragmentación electoral pese al prolongado debate sobre la unidad de la izquierda, aunque cada comunidad autónoma presenta su propia idiosincrasia.

TRES LISTAS EN ANDALUCÍA, UNA SOLA PAPELETA EN VALENCIA

Por ejemplo, en Andalucía la fragmentación llega hasta las tres papeletas electorales al Congreso por parte del espacio alternativo al PSOE con las listas de Frente Amplio, Adelante Andalucía y Podemos en las ocho provincias.

Mientras, en Cataluña ERC y Comuns-Frente Amplio competirán por el electorado de la izquierda alternativa, dado que Podemos pactó con los republicanos renunciar a presentar candidatura en la comunidad para ir como independientes en la lista de los republicanos (puestos seis y diez en la provincia de Barcelona) mientras que la CUP decidió no concurrir a los comicios generales.

Sin embargo, los distintos partidos a la izquierda del PSOE lograron en la Comunidad Valenciana una coalición unitaria bajo la marca 'Compromís-Frente Valenciano'. La candidatura liderada por Compromís integra a Podemos, Frente Amplio e incluso la federación valenciana de ERC en esta comunidad.

Baleares también se logró un acuerdo 'in extremis' el día antes del cierre de las listas electorales entre Podemos y Ara Més, que previamente había logrado un pacto de coalición con Frente Amplio a los comicios del 29N.

Fruto de ello, se consiguió una lista unitaria sobre la base de que los morados no presentan candidatura propia a cambio de disponer, como independientes, del tercer puesto de la lista de Ara Més (espacio en el que también participa ERC) al Congreso.

En cuanto a Canarias, el archipiélago es uno de los territorios donde Podemos y Frente Amplio comparten coalición junto a otros partido, bajo la marca Unidad del Pueblo Canario, pero ese acuerdo no evita la fragmentación electoral, puesto que Drago Canarias, la formación liderada por el exdiputado Alberto Rodríguez, también se presenta con papeleta propia por las dos circunscripciones en esta comunidad.

A su vez, en Galicia habrá también hasta tres candidaturas a la izquierda del PSOE con BNG, Frente Amplio y Podemos midiéndose en los comicios para el Congreso, al igual que ocurre en Euskadi donde Bildu y los dos espacios de la izquierda estatal se presentan a los comicios con candidaturas propias.

Por otro lado, en Navarra también se da una fuerte división de candidaturas de la izquierda alternativa donde competirán Bildu, Frente Amplio y Podemos.

MADRID DIRIME LA COMPETICIÓN ENTRE FRENTE AMPLIO Y PODEMOS

Mientras, en diversas comunidades la tónica será la fragmentación de la izquierda en las candidaturas de Frente Amplio y Podemos, como es el caso de Cantabria, Extremadura, Murcia, La Rioja, Castilla y León, Cantabria y Castilla-La Mancha.

En este escenario la principal competición se dará en Madrid, donde la candidatura de Frente Amplio comandada por Emilio Delgado pugnará por el mismo electorado con la lista de Podemos, encabezada por la exministra de Igualdad Irene Montero.

Precisamente la capital fue junto al caso de Cataluña el escollo principal para que no fraguaran las negociaciones para una candidatura conjunta entre ambos espacios a la izquierda del PSOE.

TAMBIÉN DISPARIDAD DE CANDIDATURAS EN EL SENADO

Respecto al Senado, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda acordaron con el PSOE presentar candidaturas conjuntas, bajo la marca 'Senado de progreso', para intentar obtener mayoría en la cámara.

Asimismo, los Comuns decidieron retirar listas en Girona, Tarragona y Lleida en favor de las listas del PSC, que a cambio se compromete a apoyar en el Parlamento catalán un senador de designación autonómica que proponga los de Ada Colau.

Respecto a Podemos, el partido presenta candidaturas propias en la mayoría de circunscripciones y ha criticado abiertamente el acuerdo entre PSOE y Frente Amplio para el Senado. De todas formas, la formación sí apoya las listas en Ibiza y Formentera con los socialistas, dado que es una excepción dado que es una lista de unidad que tiene ya años de tradición.

Los morados no presentan candidatura al Senado por las provincias catalanas, en virtud de su acuerdo con el PSOE, ni en el caso de las provincias de Mallorca. Tampoco en las circunscripciones de Comunidad Valenciana ni en Canarias, donde en el caso de este archipiélago vuelven a referenciarse en la candidatura Unidad del Pueblo Canario.

En este contexto, ERC y Bildu trazaron una alianza para la cámara alta que cada formación encabeza en la comunidad en la que está arraigada, mientras que BNG se presentan por todas las provincias gallegas.