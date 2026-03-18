Mariscal (Vox) tacha a García-Gallardo de "traidor, desgraciado y niñato" tras sus palabras sobre la mujer de Abascal

Archivo - El diputado de Vox Manuel Mariscal interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado y vicesecretario nacional de comunicación de Vox, Manuel Mariscal, ha tachado al exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de "traidor, desgraciado y niñato consentido" tras denunciar que la mujer de Santiago Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría a una sociedad en pérdidas.

"Fuera de Vox los desagradecidos, los desgraciados, los traidores que se dejan utilizar por el PP y los niñatos consentidos que solo aspiran a heredar el negocio de su padre", ha señalado este miércoles Mariscal a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, remarcando que "todo ello lo es Gallardo".

Así se ha expresado después de que García-Gallardo haya denunciado que la mujer de Abascal se embolsa desde 2019 una retribución de 60.000 euros anuales "a través de un proveedor del partido" por realizar "unos presuntos servicios de consultoría de redes sociales a una sociedad, dedicada a cuestiones editoriales". Una sociedad que está en "pérdidas", según se puede comprobar, ha dicho, en el registro mercantil.

El exlíder de Vox en Castilla y León ha explicado que, en una reunión de portavoces autonómicos del partido en Barcelona, conoció esta información "dos días antes" de que le hicieran "el chantaje" para que expulsase a dos "compañeros" de su grupo parlamentario en las Cortes o, por el contrario, el expulsado iba a ser él.

En este sentido, García-Gallardo ha pedido que esta cuestión se aclare porque ganar "60.000 euros al año no es fácil", defendiendo que en Vox "hay muchísima gente con una dedicación plena" que hace informes o argumentarios y que "está cobrando unos sueldos de miseria", pero luego ven con "estupefacción que la mujer del presidente --de Vox-- estuviera cobrando" esa cantidad de una sociedad.

Ante ello, Mariscal ha apuntado que si García-Gallardo "dice esto de la persona --Abascal-- que confió en él para ser candidato y vicepresidente en Castilla y León, qué irá diciendo del resto de compañeros del partido". "Este tipo de gente no debería tener cabida en Vox", ha espetado.

Con todo, ha reprochado al exvicepresidente de Castilla y León que lleve meses "dedicado en cuerpo y alma a atacar a Vox en medios que le dan espacio porque lo pide el PP", y que, a su juicio, se deje "sólo para tener protagonismo".