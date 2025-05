Marjaliza dice que su "labor era abrir la puerta" a Cofely y "que se adjudicara": "Llevo 30 años haciendo regalos"

Dice que "conocía hasta a la que barría" en Valdemoro y que pagó desde un concierto de Julio Iglesias hasta el día del pulpo: "Es mi municipio"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El constructor David Marjaliza ha explicado este miércoles en su declaración como acusado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely por valor de 224 millones de euros que su "labor era abrir la puerta del ayuntamiento" correspondiente "y que se adjudicara" a la compañía.

Marjaliza, para quien la Fiscalía pide 13 años y 3 meses de cárcel, ha continuado dando detalles de su implicación en esta pieza separada de la macrocausa 'Púnica' en el que ha sido su segundo día de declaración como acusado. Cabe destacar que el empresario es uno de los hasta 15 acusados que han reconocido su participación en los hechos, entre ellos los exalcaldes de Parla, Serranillos del Valle o Torrejón de Velasco.

"Llevo 30 años haciendo regalos", ha reconocido Marjaliza a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha preguntado sobre el sistema que se siguió para conseguir la adjudicación de las licitaciones, y sobre el que ha explicado cómo se repartían las mordidas. "Siempre que preguntaban, siempre que pedían dinero los políticos, siempre decían que era para el partido. Algo etéreo siempre", ha indicado.

En este contexto, el Ministerio Público le ha anunciado que le mostraría una serie de regalos o dádivas, en concreto los relativos a esta línea de investigación de 'Púnica'. "No hace falta (que acote) las fechas de los hechos. Llevo 30 años haciendo regalos", le ha espetado el acusado.

El constructor ha aclarado que su función era la de intermediario, apartándose de la tramitación consiguiente. "Él (alcalde) tenía su trabajo y yo el mío. Luego no le decía si se habían puesto 14 farolas o 25, si habían hecho no sé qué báculo, o si lo habían quitado. Yo a eso no me metía", ha explicado.

Centrado en el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, Marjaliza ha detallado un episodio que protagonizó junto al que fuera jefe de Gabinete del alcalde. "Antonio, que en paz descanse el hombre, me pidió en su momento entre 600.000 y 700.000 euros. Yo le dije que era mucho, y tuvimos una serie de reuniones", ha relatado.

"ESO SE ARREGLA CON 25.000 EUROS"

En ese punto, la fiscal le ha preguntado si intuía que ese dinero iba a ser también para el propio alcalde. "Si usted me lo pregunta en una barra de un bar, le diría que sí. Si me lo pregunta en sede judicial, le digo que no, porque yo mis suposiciones, yo no quiero meter a nadie en un lío", ha asegurado.

El constructor también ha dado cuenta de los problemas que Cofely tuvo con un técnico. Marjaliza recibió una llamada de Antonio Borrego, el exjefe de Gabinete del alcalde de Parla. "Me dijo: 'Eso se arregla con 25.000 euros. Entonces quedamos, y Cofely me autoriza el pago", ha apuntado.

El acusado ha explicado que pedía esa autorización para que la empresa supiera que "lo había adelantado" él mismo de su cuenta. Marjaliza, según ha sostenido, puso de su bolsillo esa cantidad, y la Fiscalía le ha preguntado si llegó a recuperarlo. "No he echado las cuentas, prefiero no mirarlo para no llorar. Porque es que fue tan negativa (la cuenta) con Cofely, con todo lo que pagué", ha apostillado.

El interrogatorio también se ha centrado en Valdemoro. "Es mi municipio, donde yo más he trabajado, entonces tenía relación con casi todo el mundo y conocía muchísima gente. Igual que he dicho en otros ayuntamientos que no conozco a nadie, aquí pues conocía casi hasta a la que barría", ha reconocido.

Marjaliza, de hecho, ha defendido con orgullo que llegó a financiar campañas electorales del Partido Popular, del PSOE y de Izquierda Unida. "He financiado todo lo que me han pedido en Valdemoro; es mi municipio. Pagué el concierto de Julio Iglesias. Pagué el día del pulpo para todo el municipio. Pagué las campanas del ayuntamiento. Pagué a la policía local: les daba el frigorífico, el microondas, unas bicicletas para hacer deporte, la carrera contra el cáncer. Financié equipos de fútbol, de baloncesto", ha enumerado.

Tras finalizar la intervención de Marjaliza, la vista oral se reanudará este jueves con la declaración del resto de los acusados. Hasta el momento, son cinco los que ya han contestado a las preguntas de las partes.

UNA "PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

Cabe destacar que el juez instructor envió a juicio esta línea de investigación imputando a los 37 acusados --a los que hay que añadir a la propia Cofely-- hasta ocho delitos, entre los que se cuentan los de organización criminal; prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraude o cohecho.

En concreto, la investigación llevada a cabo afecta a los contratos adjudicados a Cofely en los ayuntamientos de las localidades de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros); Moraleja de En Medio (2.862.975 euros); Parla (54.659.019 euros); Alcalá de Henares (11.847.479 euros); Valdemoro (50.280.748 euros); Collado Villalba (35.467.135 euros); Móstoles (60.449.119 euros) y Serranillos del Valle (4.205.589 euros), lo que eleva el total a casi 224 millones de euros.

El ahora exmagistrado Manuel García Castellón explicaba en un auto que, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los investigados de la empresa Cofely y Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron "como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos, con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban".