Marlaska califica de "graves ramalazos" los comentarios "machistas" de Fernando Simón y le insta a disculparse

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, a pedir disculpas por sus comentarios "machistas" sobre las enfermeras, que ha calificado como "graves ramalazos".

"Estos comentarios lo que manifiestan es que si el doctor Simón, al que le doy una determinada sensibilidad porque lo conozco, dice eso, todavía queda un camino por transitar en este país", ha subrayado Marlaska en declaraciones a los medios de comunicación a su salida del Pleno del Senado.

Fernando Simón hizo unas polémicas declaraciones sobre las enfermeras durante una charla con los hermanos Pou. "Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", aseguraba uno de los escaladores, a lo que Simón contestó que no les preguntaba si eran infecciosas o no, "eso se veía unos días después".

Ante estos comentarios, el Sindicato de Enfermería denunció esta actitud "denigrante" y exigió al ministro de Sanidad, Salvador Illa, su cese inmediato. También se hizo eco el Partido Popular, que exigió la dimisión del director del CCAES.

Por último, el ministro del Interior ha cargado contra los que "ponen en duda la violencia machista", aunque ha aclarado que no piensa que lo haga Simón, si bien ha criticado estos "ramalazos graves" del director del CCAES. "¿Si vemos estos ramalazos graves, qué habrá fuera?", se ha preguntado Marlaska.



